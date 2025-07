Bonito é o melhor destino de ecoturismo para os paulistanos, diz Datafolha – Prefeitura Municipal de Bonito

Bonito foi destaque na Folha de São Paulo como o destino preferido dos paulistanos quando se fala em ecoturismo segundo pesquisa do Datafolha. A matéria ressalta a beleza natural da cidade, seu crescimento sustentável e a preferência crescente dos turistas. Confira a matéria completa:

Difícil o nome de uma cidade combinar tanto com suas paisagens. Bonito, em Mato Grosso do Sul, com suas grutas e rios de águas cristalinas, é o tipo de lugar que deixa os turistas de boca aberta a cada passo ou cada mergulho. Não por acaso, metade da arrecadação da cidade vem do movimento gerado pelos visitantes, segundo a prefeitura.

A pesquisa Viaja São Paulo comprova que a reputação da cidade só aumenta. Na primeira edição, realizada em 2017, Bonito foi considerada o melhor destino de ecoturismo, mas empatou em primeiro lugar com a Amazônia e Brotas (SP). Este ano, está sozinha no pódio, com 10% das menções espontâneas.

O número crescente de voos diretos para Bonito, na opinião do prefeito Josmail Rodrigues, tem ajudado a manter a cidade no radar dos paulistas. “Temos voos da Gol, saindo de Congonhas, e da Azul, partindo de Campinas. Em setembro, a Latam inaugura voos decolando de Guarulhos. Com isso, estaremos ligados aos melhores aeroportos do país”, afirma.

Quem chega por terra também encontra mais conforto e segurança. A pavimentação da rodovia MS-345, que liga Bonito a Campo Grande, foi entregue no segundo semestre de 2024 e encurtou o caminho.

Um extenso calendário de eventos, distribuído ao longo dos meses, faz com que a alta temporada dure o ano quase todo —a exceção é o finzinho do verão, quando as águas de março provocam cheias que inviabilizam o turismo.

Dados do Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (Oteb) mostram que 290 mil pessoas visitaram a cidade em 2024 —entre os brasileiros, os paulistas respondem por 36,6%. Mas a intenção do governo municipal e dos agentes do setor não é lotar a cidade, pelo contrário. Com 7.000 leitos e 500 casas de aluguel por temporada, Bonito evita o turismo de massa a todo custo.

Segundo a vice-prefeita Juliane Salvadori, que acumula o cargo de secretária de turismo e desenvolvimento econômico, o controle preciso impede a superlotação. “O sistema de voucher exige que os visitantes façam reserva para entrar em qualquer atrativo. Se cabem 305 pessoas por dia na Gruta do Lago Azul, a 306ª não entra. Somos rígidos”, avisa.

A preservação do meio ambiente é um cuidado permanente. O próprio voucher, que já foi impresso, hoje é 100% digital, para evitar descarte de papel. E ninguém passeia sem a companhia de um guia local, que ajuda a garantir que as regras ambientais serão obedecidas. Desde 2022, a cidade ostenta a certificação de carbono neutro. “Fomos a primeira cidade certificada no mundo”, orgulha-se o prefeito.