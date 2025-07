Aniversário de Boa Vista: mais de 600 atletas participam das provas de ciclismo da Corrida 9 de Julho

Foto: Divulgação PMBV



A Corrida Internacional 9 de Julho 2024, em comemoração aos 135 anos de Boa Vista, movimentou a capital com a segunda edição das provas de ciclismo, na manhã desta quarta-feira 9, na avenida Capitão Ene Garcez. O evento reuniu então mais de 600 ciclistas, que competiram em três modalidades:

• Livre (10 km)

• Bike (20 km)

• Estrada (30 km)

De acordo com a Prefeitura, as provas integram a programação esportiva do aniversário da cidade e têm ganhado força ano após ano.

Destaques da corrida

Na modalidade Livre (10 km), o estudante Ryann Lima, de 17 anos, estreou na competição e levou o primeiro lugar. Como resultado, em apenas quatro anos de treino, Ryann já participou de mais de 30 corridas. “É uma honra vencer logo na minha primeira Corrida 9 de Julho. Meu sonho é viver do esporte e representar Boa Vista”, disse o jovem atleta.

Na categoria bike (20 km), Alissiane Tobias e Roberto Gauber garantiram o bicampeonato. Gauber, de 53 anos, celebra a transformação que o esporte trouxe à sua vida após décadas como fumante. “Hoje contabilizo mais de 200 medalhas. Além disso, a cidade me acolheu e me deu uma nova vida”, destacou.

Números que impressionam

Segundo o prefeito Arthur Henrique, as 1.200 vagas de ciclismo se esgotaram em apenas 20 minutos, reflexo da crescente adesão da população às práticas esportivas. “Vamos trabalhar para ampliar as vagas e aprimorar o evento no próximo ano”, anunciou o prefeito.

Do mesmo modo, ao todo, a Corrida 9 de Julho 2024 contabiliza mais de 12 mil inscritos nas diversas categorias, como por exemplo, a Corrida de Rua, Corridinha Baby, Pet e Vertical, além da estreia do Circuito de Patins.

Resultados oficiais do ciclismo

Livre (10 km)

Feminino

1º – Alissya Mourão Andrade – 0:19:29

2º – Eduvania Melo da Cunha – 0:22:53

3º – Jhenyffer Almeida – 0:23:45

Masculino

1º – Ryann Lima – 0:17:22

2º – Umalinson Haroldo – 0:17:34

3º – Calebe Soares – 0:18:51

Bike (20 km)

Feminino

1º – Alissiane Tobias – 0:38:54

2º – Lara Ivory – 0:38:55

3º – Luciana Lopes Silva – 0:38:55

Masculino

1º – Roberto Gauber – 0:32:33

2º – Waldson Junior – 0:32:33

3º – Jhoan Ruiz – 0:32:33

Estrada (30 km)

Feminino

1º – Tatielle Valadares – 0:54:18

2º – Rosana Viana – 0:54:20

3º – Sara Maciel – 0:54:20

Masculino

1º – Samuel Souza dos Anjos – 0:43:58

2º – Orebe Bandeira – 0:43:58 e por fim 3º – Larrison Kevin Batista – 0:44:00

Fonte: Da Redação