Atleta morre após concluir corrida em Boa Vista

Posted on

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, recebeu, nesta quarta-feira (23), a ministra da Cultura Margareth Menezes, dentro dos eventos do II Encontro Nacional de Gestores de Cultura (ENGCult), que acontece no Teatro Pedra do Reino, Centro de Convenções da Capital paraibana, até a sexta-feira (25). O objetivo do evento […]