Taquarussu recebe novos investimentos para pavimentar vias urbanas da cidade – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O governador Eduardo Riedel recebeu nesta quarta-feira (9) a comitiva de Taquarussu, para escolher as novas obras e investimentos na cidade a partir deste ano. A pavimentação de vias urbanas foi definida como prioridade neste momento. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Durante o encontro também foi acordado com o governador a construção de uma unidade da Polícia Militar, em terreno que será doado pelo município. Outros projetos também foram apresentados durante o encontro, mas vão ser viabilizados em um segundo momento e entram a partir de agora no planejamento futuro do Governo do Estado.

“Temos que parabenizar o município pelos projetos apresentados. Taquarussu já passou por um processo de investimento do Estado, que contribuiu para uma mudança de realidade. Agora definimos novas obras que vão atender os anseios da população, como a pavimentação de vias urbanas”, afirmou o governador.

O prefeito Clóvis José do Nascimento apresentou vários projetos de infraestrutura, sendo atendido pelas demandas que eram prioridade. “Com esta pavimentação de vias públicas vamos chegar a praticamente 100% de asfalto na cidade. Esta parceria com o Governo do Estado traz resultados e frutos para população”.

Também participaram da reunião os deputados Londres Machado, Mara Caseiro, Pedro Caravina, Rinaldo Modesto, Roberto Hashioka, Paulo Corrêa, além do vice-governador Barbosinha e dos secretários estaduais Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende