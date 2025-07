Começou a Etapa Estadual Final da maior festa do desporto escolar roraimense

Na noite desta terça-feira, 08, o Ginásio Hélio Campos, no bairro Canarinho, foi o palco da cerimônia de abertura da Etapa Estadual Final dos 52° JERs (Jogos Escolares de Roraima), que conta com mais de 3.500 participantes.

Os Jogos são realizados pelo Governo de Roraima por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), sob organização do IDR (Instituto do Desporto de Roraima).

A cerimônia emocionou o grande público presente que lotou o ginásio para presenciar o desfile das delegações por município, juramento do árbitro e do atleta e o acendimento da pira olímpica, um grande símbolo mundial do esporte.

O governador Antonio Denarium e o vice, Edilson Damião, estiveram presentes na cerimônia e participaram do revezamento da condução do fogo simbólico. O governador Denarium conduziu a tocha ao lado do destaque do atletismo roraimense, o atleta Enzo de Carvalho Watson, e juntos acenderam a pira olímpica.

“É o Governo do Estado fazendo um trabalho de valorização do esporte, da cultura e das tradições do Estado de Roraima. Os alunos vencedores na fase final serão enviados para competição nacional. Em anos anteriores, nós batemos recordes de medalhas, trouxemos muitos troféus. E agora em 2025, teremos um resultado muito maior, porque o Governo do Estado ampliou o incentivo e o investimento no esporte”, disse Denarium.

Adassa Santos, atleta de vôlei de praia da Escola Estadual Rui Barbosa, do município de Alto Alegre, está confiante na sua performance na competição.

“A minha expectativa está muito alta porque eu e minha dupla treinamos muito e estamos nos esforçando para conseguir passar dessa fase. Eu e a Yasmim acreditamos que vamos conseguir”, disse.

O secretário de Educação e Desporto Mikael Cury-Rad destacou que hoje a Seed também disponibiliza para os Jogos escolares, além de toda estrutura logística, uma equipe com profissionais psicólogos.

“São mais de 10 mil atletas participando, só agora na etapa do atletismo foram mais de 2.000 atletas. Hoje, nas outras modalidades, estamos com mais de 3.500 alunos. E detalhe: de todos os municípios. Ou seja, todos os alunos que quiseram participar dos jogos tiveram a oportunidade, e aqueles que venceram a municipal, agora estão aqui na capital. A Secretaria de Educação através do nosso governador Antonio Denarium está dando a logística, alimentação, hospedagem, toda a parte estrutural. E se o aluno tiver algum problema, alguma situação, temos uma base de núcleo pedagógico com psicólogos que dá esse suporte também”, explicou.

Competição segue até 15 de julho

Os Jogos Escolares de Roraima iniciaram no mês de abril, com seletivas realizadas em todos os municípios do interior, com direito a abertura oficial em cada localidade. As seletivas ocorreram entre os meses de abril e junho. E este ano, os JERs tiveram novo recorde: 10.383 inscritos.

Nesta etapa final, que acontece de 08 a 15 de julho, participam 3.508 alunos-atletas, sendo 2.027 do interior e de comunidades indígenas. No geral, 134 escolas estão representadas na competição que terá disputas em 11 modalidades: futsal, futebol, voleibol, handebol, basquetebol, badminton, tiro com arco, xadrez, tênis de mesa e ginástica rítmica.

Os locais, datas e horários das competições estão disponíveis nas redes sociais da Seed: instagram e facebook @seed.roraima.oficial.

Os participantes do interior e das comunidades indígenas que estão na capital para as disputas contam com uma logística que envolve transporte, alimentação e hospedagem, tudo custeado e disponibilizado pelo Governo de Roraima por meio da Seed e IDR.

Vagas para competições nacionais

Os vencedores em cada modalidade garantem a vaga para as competições nacionais: Jogos da Juventude que ocorrem em Brasília (DF), no mês de setembro, e os Jogos Escolares Brasileiros, em novembro em Minas Gerais (MG). O Governo do Estado já garantiu todas as passagens para a Delegação de Roraima.

