Brasil vence Polônia e assume vice-liderança

A seleção brasileira feminina de vôlei assumiu nesta sexta-feira (11) a vice-liderança da Liga das Nações, ao derrotar a Polônia por 3 a 1 (25/22, 25/21, 21/25 e 25/22) em Chiba (Japão), no penúltimo confronto da primeira fase. Invicta, a Itália desponta no topo da tabela. Já classificado à fase final, o Brasil soma agora 10 vitórias em 11 jogos – o único revés foi exatamente para a equipe italiana. A amarelinha busca o título inédito na Liga das Nações.

As brasileiras encaram as japonesas no domingo (13), às 7h20 (horário de Brasília), em confronto de encerramento da primeira fase (classificatória) da competição. A equipe asiática ocupa a terceira posição na tabela.

Ao falar da partida, a capitã Gabi, maior pontuadora da partida com 24 acertos, foi solidária à ponteira Ana Cristina, que lesionou o joelho esquerdo durante o jogo contra a França, na quinta (10).

“Primeiramente, queria dedicar essa vitória para a Ana Cristina, desejamos para ela toda nossa energia positiva na sua recuperação. É muito bacana ver a atitude do time depois de um jogo difícil contra a França [vitória de virada por 3 sets a 2]. Jogamos com muita agressividade, todo mundo pontou e se ajudou. A comissão técnica também nos deu muita energia neste momento. Mesmo com altos e baixos, nossa equipe não deixou a guarda baixa em momento nenhum, principalmente no segundo set, que estávamos muito atrás no placar. Mas estamos de parabéns, a Polônia jogou muito bem e conseguimos enfrentar as dificuldades. Agora vamos encerrar a etapa contra o Japão, que vai ser uma partida difícil. Temos um dia para descansar, estudar, e ver o que podemos melhorar”, pontuou a capitã da amarelinha.

#VNL2025: BRAZIL 🇧🇷 3-1 🇵🇱 POLAND

Brazil 🇧🇷 racked up a massive 1️⃣6️⃣ blocks in their win 🆚 Poland 🇵🇱 — with Julia Kudiess and Diana shutting down the net, and even Gabi adding 5 🧱!

Attacking from everywhere 🤯, Gabi and Julia Bergmann 🇧🇷 led the scoring with 24 and 22 points… pic.twitter.com/oQhcoe581k

— Volleyball World (@volleyballworld) July 11, 2025