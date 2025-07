Novos ônibus entram em circulação no transporte coletivo urbano a partir de 14 de julho – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Como parte do Plano de Melhoria do Transporte Coletivo, a Prefeitura de Guaratinguetá informa que, a partir do dia 14 de julho, mais 3 ônibus novos entrarão em circulação no município, somando um total de 5 veículos adquiridos recentemente para atender os usuários do transporte coletivo urbano.

Os veículos, fabricados em 2024, são modernos e equipados com ar-condicionado, plataforma elevatória para cadeirantes e poltronas mais confortáveis, proporcionando mais qualidade e bem-estar nos trajetos diários.

A ação busca oferecer um transporte público com mais conforto e acessibilidade para a população.