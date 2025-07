Fundação Catarinense de Cultura participa do Fórum Global do Espírito Santo nos Açores

Foto: Divulgação / FCC

A Fundação Catarinense de Cultura (FCC) esteve presente na primeira edição do Fórum Global do Espírito Santo, que ocorreu nesta quinta e sexta-feira, 10 e 11 de julho, em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, pertencente à Região Autônoma dos Açores, em Portugal. A presidente Maria Teresinha Debatin e a diretora de Patrimônio Lélia Pereira Nunes participaram do evento que abordou o culto ao Divino Espírito Santo, tradição que também faz parte da cultura do litoral catarinense, trazida pelos imigrantes açorianos.

Neste segundo e último dia de evento, a diretora da FCC, Lélia Pereira Nunes teve lugar de fala para apresentar as festividades do Divino Espírito Santo no Brasil.

Esta é a primeira parte do evento que ocorrerá também nos Estados Unidos e no Brasil. “No Sul do Brasil promoveremos uma ação de formação para os grupos folclóricos das comunidades de descendentes açorianos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul”, anunciou o diretor Regional das Comunidades do Governo dos Açores, José Andrade, durante o evento.

“Será muito gratificante e com muita alegria que nós iremos receber este evento em Santa Catarina”, adiantou a presidente da FCC, Maria Teresinha Debatin. “As portas da cultura de Santa Catarina estão abertas”, completou. Entre as manifestações registradas como Patrimônio Imaterial catarinense pela FCC, está a Festa do Divino Espírito Santo, realizada desde 1775 no Centro de Florianópolis pela Irmandade do Divino Espírito Santo, que reflete as tradições culturais dos povoadores açorianos da Ilha de Santa Catarina de todo o litoral catarinense.

Sobre o Fórum

O Fórum Global do Espírito Santo propõe-se a acompanhar as três maiores festas representativas desta manifestação religiosa nos Açores, na América do Norte e na América do Sul, respetivamente, as Grande Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, as Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra (EUA), e a Grande Festa do Ciclo do Divino de Santa Catarina (Brasil). A iniciativa pretende reforçar e valorizar aquela que é considerada a marca identitária comum a todos aos açorianos, nas suas dimensões religiosa, cultural, social e econômica, reconhecendo e enaltecendo as diferenças e as semelhanças das suas múltiplas manifestações transatlânticas.