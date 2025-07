Jovem dorme em cima de tanque de caminhão e é atropelado ao cair em rua do bairro Jóquei Clube

Foto: Reprodução Redes Sociais



Um jovem, foi atropelado por um caminhão nesta sexta-feira, 11. A vítima dormia no tanque do veículo quando caiu na rua enquanto o caminhão trafegava pela rua Mauro Campelo, no bairro Jóquei Clube, em Boa Vista.

De acordo com a Polícia Militar de Roraima (PMRR) a equipe recebeu um chamado para atender a ocorrência do atropelamento. O motorista do caminhão um comerciante de 38 anos, relatou aos agentes que saiu de sua casa na manhã de hoje, dia 11. Ele ia em direção ao trabalho localizado no bairro Nova Cidade.

Ainda segundo o homem, ele fazia uma conversão com o caminhão quando de repente ouviu gritos de populares que passavam pelo local. Dessa forma, ao sair do veículo se deparou com o jovem caído no chão. No entanto, nem o comerciante e nem testemunhas conseguiram informar como o acidente aconteceu. É que conforme a polícia, o veículo estava em baixa velocidade e pista estava molhada por conta na chuva.

O registro do acidente

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente. A Polícia Militar explicou que os registros mostram a vítima dormindo sobre o tanque de combustível, e em determinado momento, ele acaba caindo do caminhão após ele passar por um buraco.

Em razão da queda, o jovem sofreu ferimentos graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima e o levou até o Hospital Geral de Roraima (HGR).

Por fim, a PMRR disse que o motorista estava devidamente regular com a documentação do veículo. A Polícia Civil vai acompanhar o caso.

Fonte: Da Redação