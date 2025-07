Motocicleta furtada é localizada pela GCM no bairro Mineirão – Agência de Notícias

Posted on

O fim de semana será chuvoso em Minas Gerais. A grande convergência de umidade para o estado aliada a configuração dos ventos em todos os níveis da atmosfera manterá condições favoráveis para ocorrência de chuva no Centro-Sul e Oeste de Minas Gerais no sábado, com deslocamento das instabilidades para o Centro-Norte e Leste mineiro no decorrer […]