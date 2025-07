Equipe do IFSP é campeã na modalidade sênior do Robotics for Good Youth Challenge – IFSP

Estudantes do Campus São Carlos conquistaram o primeiro lugar em competição internacional na Suíça

Da esquerda para a direita, os estudantes João, Davi e Laura e o professor Ricardo.A equipe de robótica Sancabots ao Resgate, do Campus São Carlos do IFSP, conquistou o primeiro lugar na Categoria Sênior do Robotics for Good Youth Challenge (Desafio Jovem da Robótica para o Bem). O grupo representou o IFSP e o Brasil na etapa global do AI for Good Global Summit 2025, Olimpíada Internacional de Robótica, realizada nos dias 8 e 9 de julho, em Genebra, na Suíça. Voltado a estudantes de até 18 anos, o evento desafia os participantes a desenvolver soluções baseadas em inteligência artificial e robótica para enfrentar problemas globais e reuniu representantes de 20 países.

“O prêmio representa que o Brasil tem capacidade técnica e sabe aproveitar as oportunidades. Percebemos que não temos os mesmos investimentos que os outros países. Temos um grande potencial e podemos crescer ainda mais”, contaram os estudantes Laura, João e Davi.

A equipe campeã contou com o apoio do Programa Polos Olímpicos, da Setec/MEC, e foi coordenada pelo professor Ricardo Arai. Compõem o time os estudantes Laura Vaz Sverzut, João Vitor Piovezan e Davi Roberto Beltrame. Segundo Ricardo, o incentivo do programa foi essencial para tornar a participação possível. “Este programa vai incentivar cada vez mais os alunos a participarem de competições de conhecimento, e o resultado mostra que essa experiência é viável e importante para o desenvolvimento da formação dos nossos estudantes”, destacou o professor.

De acordo com estudantes, o reconhecimento internacional conquistado pela equipe do IFSP evidencia que os alunos e instituições brasileiras possuem competência técnica e habilidade para transformar oportunidades em resultados concretos, basta que haja apoio e incentivo financeiro.

O Programa Polos Olímpicos é um projeto-piloto idealizado pela Inova IFSP, em parceria com a Setec/MEC. “A proposta surgiu da visão institucional de oportunizar aprendizagem em todos os contextos, reconhecendo as equipes de excelência. As conversas começaram com base no PIPDE Competições do IFSP e foram aprimoradas durante a fase presencial da OBAP, no Campus Barretos-SP”, explicou Eder Sacconi, diretor-executivo da Inova IFSP e coordenador do grupo de trabalho que originou o programa.

