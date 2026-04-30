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PM é preso durante operação que desarticulou grupo que movimentou mais de R$ 260 milhões em ‘jogo do tigrinho’

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Foto: Ascom/PCRR

Um sargento da Polícia Militar de Roraima (PMRR) foi preso durante a Operação Mantus que apura esquema de ‘jogo do tigrinho’, que teria movimento cerca de R$260 milhões. Na ação, os influenciadores foram os principais alvos investigados por jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil de Roraima (PCRR) deflagrou a Operação na manhã desta segunda-feira, 27.

Durante as buscas, encontraram na casa do policial cerca de R$ 18 mil em dinheiro; duas pistolas; diversas munições, incluindo de uso restrito. Bem como notebooks, bolsas, relógios e um carro.

Foto: Ascom/PCRR

O militar se apresentou como namorado de uma influenciadora investigada. De acordo com as investigações, ela fazia parte de um grupo com outros seis influenciadores que utilizavam da visibilidade para divulgar plataformas do chamado “jogo do tigrinho”.

Assim, atraia os seguidores com promessas enganosas de ganhos fáceis. Além disso, o grupo movimentou aproximadamente R$ 260 milhões em dois anos, valor considerado incompatível com a renda declarada pelos investigados.

O que diz a PMRR sobre a Operação

O Roraima em Tempo entrou em contato a Polícia Militar de Roraima mas até o momento a corporação ainda não se manifestou.

Fonte: Da Redação

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