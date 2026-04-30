Segurança do paciente ganha destaque em workshop sobre qualidade em saúde em Dourados – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Evento gratuito reforça práticas de melhoria contínua nas instituições de saúde, em parceria com a SES

O workshop “Qualidade em Saúde sem Complicação: Passo a passo para a melhoria contínua”, realizado no Gales Park Hotel, reuniu profissionais da área da saúde de Dourados e região, em um momento dedicado à troca de conhecimentos, experiências e fortalecimento das práticas de qualidade e segurança do paciente.

Com uma abordagem prática e acessível, o evento realizado pela Ensino Agir no dia 15 deste mês apresentou conceitos fundamentais da gestão da qualidade, além de ferramentas e metodologias voltadas à melhoria contínua dos serviços de saúde, redução de falhas e qualificação dos processos assistenciais e administrativos — pontos diretamente relacionados à promoção de uma assistência mais segura ao paciente.

A condução do evento ficou por conta do Diretor de Ensino e Desenvolvimento da Agir, J. Antônio Cirino, que destacou a participação ativa do público e o ambiente de aprendizado construído ao longo da manhã. “Percebemos um grande interesse dos profissionais em aplicar, na prática, as ferramentas apresentadas, o que mostra o quanto a qualidade em saúde é uma pauta cada vez mais presente nas instituições”, ressaltou.

Qualidade e segurança do paciente em foco

A programação também reforçou a importância da qualidade e da segurança do paciente como pilares essenciais na assistência em saúde. A coordenadora do Núcleo Estadual de Gestão e Estratégia de Segurança do Paciente, Dra. Eduarda Tebet, destacou o papel dos profissionais na construção de uma cultura segura dentro das instituições. “Falar sobre qualidade e segurança do paciente é falar sobre compromisso com a vida. Momentos como este são fundamentais para fortalecer essa cultura e estimular práticas cada vez mais seguras e eficientes nos serviços de saúde”, afirmou.

O assessor técnico médico da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, Dr. João Ricardo Tognini, também ressaltou a relevância do tema. “A qualificação dos processos e o engajamento das equipes são determinantes para garantir uma assistência mais segura. Iniciativas como esse workshop contribuem diretamente para o aprimoramento dos serviços e para a consolidação de boas práticas na saúde”, pontuou.

A Diretora Geral do HRD (Hospital Regional de Dourados), Andréia Alcântara, também enfatizou a relevância da iniciativa para o município. “Receber um evento como esse em Dourados é extremamente positivo, pois fortalece a qualificação dos nossos profissionais e contribui diretamente para a melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população. É uma oportunidade de atualização e integração que impacta toda a rede”, afirmou.

Comunicação SES

*com informações HRD

Fotos: HRD