ENTRETENIMENTO

Ministério da Educação inaugura sede do IFSP em Presidente Prudente

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Ministério da Educação inaugura sede do IFSP em Presidente Prudente

Por MRNews

O Ministério da Educação inaugurou nesta segunda-feira (27) a sede própria do Campus Presidente Prudente do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), no município do oeste paulista. A obra teve investimentos de R$ 14,2 milhões, sendo R$ 8,2 milhões provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do governo federal.

A nova sede tem 7,7 mil metros quadrados de área construída, com nove salas de aulas, duas salas administrativas destinadas à direção e à secretaria, uma sala de tecnologia da informação e laboratórios de química, microbiologia, alimentos e informática, além de quadra poliesportiva e estacionamento. Antes da sede própria, a unidade funcionava em espaço cedido pela prefeitura do município.

Segundo o ministério, além dos cursos de capacitação e de formação inicial e continuada já em funcionamento – como futsal feminino e masculino, informática, Língua Brasileira de Sinais (Libras), cuidador infantil, barbeiro, almoxarife e cuidador de idosos – a nova sede deverá ampliar a oferta de qualificação profissional e de cursos técnicos e superiores. 

CNJ: mutirão quer erradicar sub-registro de pessoas em situação de rua

Frente fria provoca chuvas e queda de temperatura no centro-sul

Entre os cursos previstos estão o de formação popular em Direitos das Mulheres, em parceria com o Ministério das Mulheres; cursos do Pronatec Empreender; e curso técnico em agroindústria, técnico integrado ao ensino médio em agroindústria e técnico integrado em alimentos. 

Durante a inauguração, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, anunciou novos investimentos na unidade:

“Atualmente, esta unidade oferece apenas 800 vagas, mas nós vamos ampliar esse número para 1,4 mil oportunidades após o início das obras do restaurante estudantil, da biblioteca e do novo conjunto de salas de aula, que começam em maio deste ano, e a contratação de novos professores e técnicos”, disse. 

De acordo com o ministério, em julho deste ano será feito o processo seletivo para o curso técnico de agroindústria e, a partir de 2027, os vestibulares para a seleção de estudantes do ensino médio integrado.

MPRJ acompanha investigações sobre morte de empresário por policiais

Embraer registra aumento de 22% em pedidos no primeiro trimestre

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Três homens são presos suspeitos de planejar matar morador de rua

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça e Segurança Pública informam que foi realizada na manhã deste domingo de Páscoa (20), operação para evitar o assassinato de um morador de rua por suposta organização criminosa que, segundo as autoridades, planejavam transmitir o crime pela internet. Em nota, a Polícia Civil […]
ENTRETENIMENTO

Payet e Lucas Piton em baixa no Vasco, saída no meio do ano é cada vez mais provável

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Payet e Lucas Piton em baixa: saída no meio do ano é cada vez mais provável O Vasco da Gama encerrou sua participação no Campeonato Carioca de 2025 de forma decepcionante, sendo eliminado pelo Flamengo nas semifinais. Com a frustração do desempenho abaixo do esperado, a equipe de Fábio Carille agora se prepara […]
ENTRETENIMENTO

AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 07/2026 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews SIGA NOSSO CANAL DO WHATSAPP AGORA Reconheço a inexigibilidade de licitação, fundamentada no artigo 74, inciso II, da Lei nº 14133/21, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico, constantes no processo abaixo, tendo como objeto a contratação da empresa Lécia Lopes da Silva Cordeiro, para a realização de show da banda Grupo Pé de […]