Golden Globes Tribute Gala Brazil reúne personalidades para celebrar evento inaugural – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Agnes Nunes, Fafá de Belém e Mari Froes fizeram apresentações musicais – PMC/Getty Images – Earl Gibson III

O Golden Globes® reuniu celebridades e personalidades no icônico Copacabana Palace, na Zona Sul, na noite de quarta-feira (18/3), para homenagear artistas no Golden Globes Tribute Gala Brazil. A cerimônia especial, apresentada pelos aclamados atores Bruna Marquezine e Lázaro Ramos, e escrita pela atriz, produtora e roteirista Suzana Pires, celebrou as contribuições extraordinárias de Fernanda Montenegro, Antonio Pitanga, Valentina Herszage e Adolpho Veloso para o cinema e a televisão brasileiros. O evento marcou a primeira iniciativa do Golden Globes® deste tipo no Brasil e reforçou o compromisso da organização em reconhecer a excelência criativa em nível global.

– O Brasil há muito tempo é uma potência criativa. Seus cineastas, atores, roteiristas e artistas têm oferecido ao mundo histórias repletas de paixão, humanidade e riqueza cultural — histórias que transcendem a linguagem e se conectam com públicos em todos os lugares. Este último ano foi uma prova poderosa dessa influência – afirmou a presidente do Golden Globes®, Helen Hoehne, que abriu a cerimônia.

A noite contou com apresentação musical de Fafá de Belém, que interpretou canções como “Mulher Rendeira” e “Vapor Barato”. Agnes Nunes, um dos destaques da nova geração da música brasileira, também subiu ao palco, encantando o público com “Olhos Coloridos” e “(A)Maré”. A celebração incluiu ainda um número musical da cantora Mari Froes, que cantou “Figa de Guiné” e “Vaitimbora”.

O ápice da noite ficou por conta dos homenageados. Coube à atriz Camila Pitanga apresentar a trajetória do pai, Antonio Pitanga, agraciado com o Golden Globes Apogeu Awards, prêmio também concedido à atriz Fernanda Montenegro.

– É um dos momentos mais importantes da minha vida. Olhando pelo retrovisor, vejo nossa caminhada – declarou o artista, aos 86 anos.

Premiada com o Golden Globes Ascensão Awards, Valentina Herszage subiu ao palco emocionada pelo reconhecimento de sua carreira. Adolpho Veloso, indicado ao Oscar de 2026 na categoria de Melhor Fotografia, também foi contemplado com o prêmio.

Para o prefeito do Rio, Eduardo Paes, o cinema brasileiro vive um momento incrível.

– O Brasil já venceu o Globo de Ouro com filmes que emocionaram plateias ao redor do mundo. E nada mais apropriado do que celebrar isso aqui na nossa maravilhosa cidade, com uma cerimônia de gala no Copacabana Palace. O Rio respira cultura e criatividade e tem vocação natural para sediar grandes eventos. Além de celebrar o talento da nossa indústria audiovisual, iniciativas como essa também impulsionam a economia local, geram empregos e reforçam o Rio como um dos grandes palcos da produção audiovisual global. É bom para a cultura e bom para a cidade. Viva o cinema brasileiro! Viva o Rio de Janeiro! – O Rio de Janeiro tem vocação para sediar grandes eventos internacionais, e receber um evento oficial do Golden Globes Awards pela primeira vez na América Latina é um marco histórico. O cinema brasileiro vive um momento extraordinário. Um evento como o Golden Globes Tribute Gala projeta ainda mais o Rio para o mundo e mostra que a cidade é um dos grandes palcos globais da cultura e do audiovisual – acrescentou o vice-prefeito Eduardo Cavaliere.

Na plateia, estavam nomes como IZA, Alice Carvalho, Cauã Reymond, Juliana Paes, Sabrina Sato, Taís Araújo, Antônio Fagundes, Camila Pitanga, Thaila Ayala, Renato Góes, Benedita da Silva, Marjorie Estiano, Bruna Linzmeyer, Lucy e Bruno Barreto, Frances Fisher, Luciana Gimenez, Daniel Filho, Paolla Oliveira, Suely Franco, Rosamaria Murtinho além de outros artistas, produtores e profissionais do audiovisual que prestigiaram a noite especial.

Moët & Chandon foi o champanhe oficial do Golden Globes Tribute Gala Brazil. O evento foi produzido pela Urland Ventures LLC em parceria com o Golden Globes e a Prefeitura do Rio de Janeiro.

Uma das ativações presentes no Golden Globes Tribute Gala Brazil foi o Studio Signature. Mais do que um photo booth, o espaço ofereceu uma experiência imersiva no universo do aclamado artista francês JR. Os convidados se tornaram protagonistas de retratos em preto e branco em grande formato, capturados no estilo icônico do Inside Out Project, uma iniciativa global que utiliza a arte como ferramenta de visibilidade e transformação.

Por meio do Studio Signature, o evento apoia diretamente a fundação Can Art Change the World?, ajudando a sustentar o trabalho da Casa Amarela Providência, um centro cultural e educacional fundado pelo artista no Morro da Providência, no Rio de Janeiro.

Sobre o Golden Globes®

Como uma das principais premiações da indústria do entretenimento desde 1944, o Golden Globes® reconhece anualmente conquistas na televisão e no cinema. Nas últimas três décadas, a premiação já doou mais de US$ 55 milhões (aproximadamente R$ 288 milhões) para instituições ligadas ao entretenimento, incluindo programas de bolsas de estudo, projetos de restauração de filmes e iniciativas humanitárias. Esses recursos também apoiaram programas em parceria com organizações de defesa para ampliar o acesso a Hollywood para comunidades sub-representadas.

A Dick Clark Productions é proprietária e produtora do Golden Globes®. Para mais informações, visite GoldenGlobes.com e acompanhe nas redes X, Instagram, Facebook, Threads e TikTok.