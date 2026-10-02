NOTÍCIAS

MS estabelece direcionamento estratégico do Afroturismo para fortalecer a diversificação da oferta

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em MS estabelece direcionamento estratégico do Afroturismo para fortalecer a diversificação da oferta

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur MS), em parceria com o SEBRAE, SENAR, SubRacial e outras instituições parceiras, está conduzindo o Direcionamento Estratégico do Afroturismo no Estado, uma iniciativa que marca um novo passo na consolidação desse segmento como parte da estratégia de diversificação da oferta turística sul-mato-grossense.

A ação vem sendo liderada pela Diretoria de Desenvolvimento do Turismo da Fundtur MS, com a parceria direta da SEC e SubRacial, que tem como objetivo apoiar a criação e fortalecimento de novos segmentos turísticos, ampliar oportunidades econômicas e fortalecer a governança entre os diferentes atores envolvidos no turismo cultural do estado.

O processo reúne representantes de instituições públicas, empreendedores, lideranças culturais e organizações da sociedade civil para discutir caminhos estratégicos que permitam transformar a história, a memória e a identidade afro-brasileira em experiências turísticas estruturadas, respeitosas e economicamente sustentáveis.

Entre as diretrizes discutidas estão ações voltadas à estruturação da oferta turística, capacitação de empreendedores, fortalecimento da governança e promoção do segmento no mercado, alinhando o afroturismo às políticas públicas de turismo do estado.

Para o diretor-presidente da Fundtur MS, Bruno Wendling, o desenvolvimento do afroturismo representa uma oportunidade estratégica para ampliar a diversidade da oferta turística do estado.

“O Afroturismo vem se consolidando em Mato Grosso do Sul como uma importante ação de diversificação da oferta turística, valorizando a cultura, a história e as contribuições da população negra na formação do nosso território”.

A iniciativa também dialoga diretamente com empreendedores que vêm construindo experiências no segmento. Um exemplo é a atuação da empreendedora Thayná Cambará, da Bela Oyá Pantanal, que tem desenvolvido iniciativas voltadas à valorização da cultura afro-pantaneira.

Segundo Thayná, o propósito do projeto é fortalecer a identidade cultural e ampliar o reconhecimento dessa história no turismo. “Nosso trabalho busca fortalecer a resistência cultural e ampliar a visibilidade da história e da identidade afro-brasileira no Pantanal, contribuindo para consolidar Mato Grosso do Sul como destino de experiências culturais afro-brasileiras no cenário nacional”.

Para Edson Moroni, gerente de Estruturação e Inovação da Oferta Turística da Fundtur MS, o estado vem avançando na construção de políticas públicas voltadas ao segmento.

“Mato Grosso do Sul vem trabalhando de forma estruturada para promover o destino também por meio do afroturismo. Recentemente o estado foi finalista no Prêmio Rotas Negras, ficando logo atrás de estados que há anos trabalham essa temática. Também tivemos o reconhecimento da Bela Oyá como empreendimento de destaque no afroturismo do estado”.

Para Deividson de Deus Silva, subsecretário da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial de Mato Grosso do Sul, esse processo de articulação institucional tem sido fundamental para consolidar o afroturismo no estado.

“O direcionamento estratégico estabelecido por meio da cooperação técnica entre a Secretaria de Cidadania, a Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial e a Fundação de Turismo é essencial para o desenvolvimento do afroturismo em Mato Grosso do Sul. Hoje ele se revela uma ferramenta poderosa para revelar e valorizar a presença da população negra, que por muito tempo esteve invisibilizada. Esse processo busca resgatar memórias, fortalecer identidades e promover a população negra em todas as suas potencialidades. Quando falamos de afroturismo, falamos do fortalecimento das comunidades quilombolas, do empreendedorismo negro nos centros urbanos, das religiões de matriz africana e também da presença da população cigana, que carrega uma história e uma tradição importantes no estado. Falar de afroturismo em Mato Grosso do Sul é fortalecer essas identidades, essas narrativas e reconhecer a importância dessa população na construção da história e do território sul-mato-grossense”.

Entre as iniciativas de promoção do segmento está o Guia Isto é Mato Grosso do Sul – Afroturismo, que reúne experiências, empreendimentos e iniciativas ligadas à cultura afro-brasileira no estado e tem sido uma importante ferramenta de divulgação do segmento.

O material pode ser acessado gratuitamente através do link: fundacao-de-turismo-ms.rds.land/ebook-afroturismo

Com o direcionamento estratégico em andamento, a expectativa é que novas experiências, roteiros e iniciativas surjam nos próximos anos, consolidando o afroturismo como um segmento emergente dentro da estratégia de diversificação turística de Mato Grosso do Sul.

Comunicação FundturMS
Foto: @visitmsoicial

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Homem é preso após danificar equipamentos e vandalizar estação do BRT Venda da Varanda, na Zona Oeste – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br

Agentes do programa BRT Seguro prenderam em flagrante, neste domingo (1º/12), um homem por dano ao patrimônio público, na estação Venda de Varanda, no corredor Transoeste, em Santa Cruz. As equipes foram acionadas após as câmeras de segurança mostrarem Adriano de Oliveira de Moraes vandalizando a estação, além de ataques à máquina do Jaé.    […]
NOTÍCIAS

Semob-JP dará apoio operacional à Paixão de Cristo e mais 50 eventos religiosos na Semana Santa

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) inicia, nesta terça-feira (15), uma operação especial de trânsito que manterá agentes de mobilidade empenhados em garantir a segurança viária durante as atividades religiosas que serão promovidas em referência à Semana Santa. Entre os eventos, destaque ao espetáculo da Paixão de Cristo no Centro Cultural […]
NOTÍCIAS

Reunião na AGEMS confirma que Portaria nº 339/2026 não altera regras do transporte turístico de Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

Na tarde de quinta-feira (09), o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, esteve na Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) em reunião com o diretor-presidente da instituição, Carlos Alberto Assis, e a diretora de Transportes, Rodovias, Ferrovias, Portos e Aeroportos, Caroline Tomanquevez. O encontro teve como objetivo esclarecer os […]