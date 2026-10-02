MS estabelece direcionamento estratégico do Afroturismo para fortalecer a diversificação da oferta

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur MS), em parceria com o SEBRAE, SENAR, SubRacial e outras instituições parceiras, está conduzindo o Direcionamento Estratégico do Afroturismo no Estado, uma iniciativa que marca um novo passo na consolidação desse segmento como parte da estratégia de diversificação da oferta turística sul-mato-grossense.

A ação vem sendo liderada pela Diretoria de Desenvolvimento do Turismo da Fundtur MS, com a parceria direta da SEC e SubRacial, que tem como objetivo apoiar a criação e fortalecimento de novos segmentos turísticos, ampliar oportunidades econômicas e fortalecer a governança entre os diferentes atores envolvidos no turismo cultural do estado.

O processo reúne representantes de instituições públicas, empreendedores, lideranças culturais e organizações da sociedade civil para discutir caminhos estratégicos que permitam transformar a história, a memória e a identidade afro-brasileira em experiências turísticas estruturadas, respeitosas e economicamente sustentáveis.

Entre as diretrizes discutidas estão ações voltadas à estruturação da oferta turística, capacitação de empreendedores, fortalecimento da governança e promoção do segmento no mercado, alinhando o afroturismo às políticas públicas de turismo do estado.

Para o diretor-presidente da Fundtur MS, Bruno Wendling, o desenvolvimento do afroturismo representa uma oportunidade estratégica para ampliar a diversidade da oferta turística do estado.

“O Afroturismo vem se consolidando em Mato Grosso do Sul como uma importante ação de diversificação da oferta turística, valorizando a cultura, a história e as contribuições da população negra na formação do nosso território”.

A iniciativa também dialoga diretamente com empreendedores que vêm construindo experiências no segmento. Um exemplo é a atuação da empreendedora Thayná Cambará, da Bela Oyá Pantanal, que tem desenvolvido iniciativas voltadas à valorização da cultura afro-pantaneira.

Segundo Thayná, o propósito do projeto é fortalecer a identidade cultural e ampliar o reconhecimento dessa história no turismo. “Nosso trabalho busca fortalecer a resistência cultural e ampliar a visibilidade da história e da identidade afro-brasileira no Pantanal, contribuindo para consolidar Mato Grosso do Sul como destino de experiências culturais afro-brasileiras no cenário nacional”.

Para Edson Moroni, gerente de Estruturação e Inovação da Oferta Turística da Fundtur MS, o estado vem avançando na construção de políticas públicas voltadas ao segmento.

“Mato Grosso do Sul vem trabalhando de forma estruturada para promover o destino também por meio do afroturismo. Recentemente o estado foi finalista no Prêmio Rotas Negras, ficando logo atrás de estados que há anos trabalham essa temática. Também tivemos o reconhecimento da Bela Oyá como empreendimento de destaque no afroturismo do estado”.

Para Deividson de Deus Silva, subsecretário da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial de Mato Grosso do Sul, esse processo de articulação institucional tem sido fundamental para consolidar o afroturismo no estado.

“O direcionamento estratégico estabelecido por meio da cooperação técnica entre a Secretaria de Cidadania, a Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial e a Fundação de Turismo é essencial para o desenvolvimento do afroturismo em Mato Grosso do Sul. Hoje ele se revela uma ferramenta poderosa para revelar e valorizar a presença da população negra, que por muito tempo esteve invisibilizada. Esse processo busca resgatar memórias, fortalecer identidades e promover a população negra em todas as suas potencialidades. Quando falamos de afroturismo, falamos do fortalecimento das comunidades quilombolas, do empreendedorismo negro nos centros urbanos, das religiões de matriz africana e também da presença da população cigana, que carrega uma história e uma tradição importantes no estado. Falar de afroturismo em Mato Grosso do Sul é fortalecer essas identidades, essas narrativas e reconhecer a importância dessa população na construção da história e do território sul-mato-grossense”.

Entre as iniciativas de promoção do segmento está o Guia Isto é Mato Grosso do Sul – Afroturismo, que reúne experiências, empreendimentos e iniciativas ligadas à cultura afro-brasileira no estado e tem sido uma importante ferramenta de divulgação do segmento.

O material pode ser acessado gratuitamente através do link: fundacao-de-turismo-ms.rds.land/ebook-afroturismo

Com o direcionamento estratégico em andamento, a expectativa é que novas experiências, roteiros e iniciativas surjam nos próximos anos, consolidando o afroturismo como um segmento emergente dentro da estratégia de diversificação turística de Mato Grosso do Sul.

Comunicação FundturMS

Foto: @visitmsoicial