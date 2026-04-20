IFSP lança edital para seleção de estudantes em projeto de fortalecimento dos grêmios estudantis – IFSP

Iniciativa prevê 20 vagas, auxílio financeiro e atividades de maio a dezembro de 2026

O IFSP publicou o Edital nº 3/2026, que trata da seleção de estudantes para o Projeto de Ensino: Fortalecimento dos Grêmios Estudantis no IFSP. A iniciativa é coordenada pela Pró-Reitoria de Ensino e Políticas Estudantis e tem como objetivo incentivar o protagonismo juvenil e a participação estudantil na instituição.

O projeto será desenvolvido entre maio e dezembro de 2026, com carga horária semanal de oito horas. As atividades estão organizadas em três etapas: diagnóstico institucional das ações dos grêmios estudantis nos campi, análise de desafios e potencialidades e desenvolvimento de intervenções pedagógicas locais.

Ao todo, estão sendo ofertadas 20 vagas. Destas, 17 são destinadas prioritariamente a estudantes matriculados em cursos de licenciatura do IFSP. As outras três vagas são abertas a estudantes de quaisquer cursos da instituição, com atuação voltada à produção audiovisual, registro das atividades do projeto, sistematização de materiais e apoio à divulgação das ações.

Os estudantes selecionados poderão receber auxílio financeiro, conforme disponibilidade orçamentária e normativas institucionais vigentes. Também está prevista a possibilidade de apoio para custeio de deslocamento intermunicipal, quando necessário para participação em atividades presenciais do projeto.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico no período de 17 a 27 de abril de 2026. Para participar, é necessário estar regularmente matriculado no IFSP, ter disponibilidade de oito horas semanais e mostrar uma Carta de Apresentação relatando experiências acadêmicas, sociais ou de participação em movimentos estudantis, entre outros critérios previstos no edital.

O processo seletivo será composto por duas fases: análise documental, de caráter eliminatório, e entrevista, de caráter classificatório e eliminatório. O resultado final está previsto para o dia 7 de maio de 2026, e o início das atividades do projeto ocorrerá em 8 de maio.

Todas as informações, bem como o cronograma completo e os resultados de cada etapa, serão divulgados na página da Pró-Reitoria de Ensino e Políticas Estudantis do IFSP. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail .

Documentos

Edital nº 3/2026

Formulário de inscrição