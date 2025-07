GCM recolhe veículo sem licenciamento e com 24 multas no Centro de Sorocaba – Agência de Notícias

Posted on

Com a reforma das instalações do Hemosul de Dourados, a unidade não realiza atendimento ao público para a coleta de sangue nesta quinta-feira (29) e sexta-feira (1º). A fim de reforçar o estoque de sangue e o atendimento aos hospitais do Estado, a Rede Hemosul MS convoca os doadores de todas as tipagens sanguíneas a […]