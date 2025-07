Novas viaturas e equipamentos táticos: Prefeitura reforça atuação da GCM e SMTRAN

Foto: Divulgação/ PMBV



A Prefeitura de Boa Vista entregou nesta sexta-feira, 11, 30 novas viaturas e diversos equipamentos táticos. A solenidade ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública. O reforço de novos equipamentos tem como objetivo fortalecer a atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Superintendência Municipal de Trânsito (SMTRAN),

A GCM recebeu 20 novas viaturas, sendo 14 picapes e 6 SUVs, assim como armamentos e itens de proteção individual, como 2 fuzis Taurus T4, 10 espingardas calibre 12 e 180 coletes balísticos. Além disso, a SMTRAN recebeu 10 novas viaturas, distribuídas entre 6 picapes e 4 SUVs, fortalecendo as ações de fiscalização e segurança no trânsito da capital.

Viaturas da GCM e SMTRAN – Foto: Divulgação/ PMBV Armamento da GCM – Foto: Divulgação/ PMBV

De acordo com o prefeito Arthur Henrique, a iniciativa integra o compromisso da gestão municipal em ampliar a capacidade operacional dos órgãos de segurança e trânsito, promovendo mais proteção à população, maior mobilidade urbana e eficiência na prestação dos serviços públicos.

“A segurança pública é fundamental hoje para garantirmos qualidade de vida numa cidade. Boa Vista não é diferente. Graças a Deus e ao trabalho de todos, é uma cidade onde as pessoas se sentem seguras, podem sair à noite e precisamos de fato investir o tempo todo na segurança, sabendo que é a capital que mais cresce em termos de população”, destacou o prefeito.

Prefeito Arthur Henrique durante a solenidade – Foto: Divulgação/ PMBV

Ele acrescentou ainda que os investimentos são constantes e permite a atuação na segurança da população e na fiscalização de trânsito, com o intuito de diminuir o número de acidentes na cidade.

“As viaturas da Guarda Municipal vão apoiar os grupamentos táticos: GTAM, Guarda Civil Ambiental e a Defesa Civil do município. Vamos trabalhar com a ordem pública nas feiras do município, no ordenamento das praças e dos mercados”, garantiu.

Investimentos em tecnologia, equipamentos e estrutura na segurança

Atualmente, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Boa Vista conta com um efetivo de 461 agentes distribuídos em 9 grupamentos operacionais. Dessa forma, a frota da corporação compõe 69 veículos, entre viaturas, motocicletas, embarcações, quadriciclos e motonáuticas, garantindo mobilidade e presença em diversas áreas da cidade.

Em constante processo de modernização, a GCM dispõe principalmente de armamentos modernos, como pistolas 9mm, carabinas, coletes balísticos e armamento pesado. Além disso, a corporação também utiliza drones em suas operações, ampliando o alcance e a eficiência das ações preventivas e ostensivas.

“Esse é um investimento bastante expressivo na segurança pública municipal. A GCM é bem preparada e tem condição de dar uma resposta rápida para a nossa população. Já o armamento novo é de última geração. Nossos guardas vão ter maior segurança para combater a criminalidade dentro das atribuições legais”, destacou o comandante geral-interino da GCM, Lázaro Lima.

histórico dos investimentos em segurança

Desde junho de 2025, os agentes passaram a utilizar câmeras corporais, reforçando a transparência e a segurança nas abordagens. Atualmente, 120 equipamentos estão em operação, com 160 agentes cadastrados para uso diário.

Sobretudo, outra importante iniciativa é o programa Boa Vista Segura, que implantou 90 câmeras de videomonitoramento instaladas em pontos estratégicos da cidade. Todas as imagens monitoradas em tempo real, 24 horas por dia, pela Central de Comando e Monitoramento (CECOM), contribuem eventualmente para a prevenção de crimes e a resposta rápida das equipes em campo.

Já a Superintendência Municipal de Trânsito (SMTRAN) também tem recebido reforços significativos. A frota atual é composta por 31 veículos, entre carros e motocicletas, que apoiam as atividades de fiscalização e ordenamento do tráfego. O órgão conta com um efetivo de 94 agentes, que atuam diariamente para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito nas vias urbanas da capital.

“Implantamos tecnologia na Guarda Civil Municipal. Hoje, temos um centro de controle de operações dentro da nossa guarda que monitora várias áreas da cidade. Esse sistema apoiou a solução de diversos crimes em Boa Vista. Nossa Guarda Civil já está equipada com câmera corporal tanto para garantir a segurança do agente, quanto da população”, frisou o prefeito Arthur Henrique.

Fonte: Da Redação