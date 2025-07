Inaugurado há um ano na zona rural de Boa Vista, UBS Marta Almeida Machado já realizou mais de 8 mil atendimentos

UBS Marta Almeida Machado – Foto: Diane Sampaio/Semuc/PMBV



A primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) da zona rural de Boa Vista completa um ano de atendimento à população no mês de julho. Localizada na região do P.A. Nova Amazônia, a UBS Marta Almeida Machado já soma mais de 8 mil atendimentos, reforçando assim o compromisso da prefeitura com a ampliação do acesso à saúde pública em todo o município.

Além de atender o PA, a UBS também recebe moradores do Murupu, Truaru, Passarão, assim como do Taiano. Desde a inauguração, a unidade registrou 6.379 atendimentos médicos e 2.002 atendimentos odontológicos, além dos demais serviços essenciais fornecidos pelas UBSs em Boa Vista, como vacinação, curativos, dispensação de medicamentos, atendimento de enfermagem, pesagem para o Bolsa Família e serviços odontológicos.

Morador da Vicinal 2 do PA Nova Amazônia, o agricultor Marcelo de Araújo contou que a unidade transformou a realidade das famílias da região. “Antes, para qualquer coisa, a gente precisava se deslocar cedo até a cidade. Agora não. A gente chega aqui rápido, faz tudo o que precisa e volta logo pra casa”, contou.

A UBS conta com uma equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF) formada por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, dentista, técnico em saúde bucal e três agentes comunitários de saúde (ACS) que atuam diretamente com a comunidade. Além disso, a unidade possui um farmacêutico, dois médicos, uma enfermeira, um técnico de enfermagem e dois servidores administrativos.

Para o diretor Daniel Martins, a presença da UBS na região representa um avanço histórico no atendimento à zona rural, com impacto direto na qualidade de vida dos moradores, fortalecendo o vínculo entre os profissionais de saúde e os usuários e promovendo mais prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo.

“A UBS era um anseio antigo da população. Hoje é uma referência na região. Em um ano, cadastramos 249 famílias nos arredores e esse trabalho continua, para garantir mais assistência a todos os moradores. Estamos aqui para dar sempre o melhor aos usuários”, disse o diretor.

Sidney Albuquerque é farmacêutico há 17 anos e trabalha na unidade há cerca de 11 meses. Para ele, o impacto da UBS na região é um marco histórico da saúde na zona rural de Boa Vista. “É sobre se colocar no lugar dessas pessoas e entender a importância de ter saúde perto de casa. Sinal que temos uma gestão séria e comprometida com o município, mas principalmente com as pessoas”, destacou.

