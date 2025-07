Prefeitura promove 5ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres até este sábado

A Prefeitura de João Pessoa deu início, nesta sexta-feira (11), à 5ª Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, evento que marca a retomada do debate público sobre igualdade de gênero no Município. A programação, que se estende até este sábado (12), acontece no auditório do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), campus João Pessoa, no bairro de Jaguaribe.

Organizada pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), a conferência tem como tema ‘Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas’. O encontro reúne representantes de mais de 30 entidades da sociedade civil, além de integrantes de todas as secretarias da gestão municipal, com o objetivo de debater, formular e integrar propostas para o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres em sua diversidade.

A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres de João Pessoa, Virgínia Veloso, destacou o simbolismo da retomada do evento após um longo intervalo. “Estávamos há 10 anos sem essa conferência. Foi um desafio retomá-la, mas também uma grande conquista. Ter esse espaço de debate entre sociedade civil e poder público é essencial para construir políticas eficazes e realmente transformadoras para as mulheres”, afirmou.

Já a secretária executiva da Pasta, Juliana Dantas, enfatizou o caráter democrático e construtivo da conferência. “É um momento em que a sociedade civil e o poder público se sentam como iguais para discutir o futuro das políticas para mulheres. Estamos numa gestão que reconhece essa pauta como prioridade. Um exemplo disso foi a elevação da nossa secretaria à condição de ordinária e os investimentos na reforma do Centro de Referência da Mulher. Esse apoio foi fundamental para que essa conferência acontecesse”, explicou.

A abertura da conferência também contou com a participação da secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, que ressaltou a importância da Capital como protagonista nas políticas públicas para mulheres. “João Pessoa tem um papel extremamente relevante na construção dessas políticas. O que for debatido aqui será levado à Conferência Estadual e, posteriormente, à Nacional. A participação das mulheres é um sinal claro de democracia real e fortalecida”, comentou.

Além das autoridades já citadas, o evento contou com presenças de destaque como a reitora da UEPB, Ivonildes Fonseca, a representante da OAB-PB, Werna Marques, e a segunda-dama e coordenadora do programa ‘Antes que Aconteça’ na Paraíba, Camila Mariz.

Grupos temáticos e programação – Durante os dois dias de conferência, as discussões são divididas em quatro Grupos Temáticos (GTs), que aprofundam os seguintes eixos:

Mecanismos de Políticas Públicas para as Mulheres – avanços, desafios e o papel do Estado, com ênfase na criação do Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres.

Trabalho e Dignidade – autonomia econômica, valorização do trabalho doméstico e combate ao assédio.

Saúde e Lazer – garantia de saúde integral e acesso à cultura e ao esporte.

Educação e Diversidade – ações educativas para equidade de gênero e enfrentamento das discriminações.

Neste sábado (12), a programação começa às 8h com coffee break e segue com a palestra magna da professora Regina Célia Barbosa, vice-presidente do Instituto Maria da Penha, seguida por mesas de debate, grupos temáticos, plenária final e apresentações culturais.

Etapa preparatória para conferências estadual e nacional – A 5ª CMPM/JP tem ainda um papel estratégico na construção das próximas etapas de discussão. As propostas consolidadas neste evento serão encaminhadas à Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, marcada para os dias 1º e 2 de agosto, e posteriormente à 5ª Conferência Nacional, que acontece de 29 de setembro a 1º de outubro de 2025, em Brasília.

O evento representa um passo firme na luta por mais igualdade, mais representatividade e mais conquistas para todas as mulheres de João Pessoa e do Brasil.