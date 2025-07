Vestibular Enem 2025.2: divulgada 1ª convocação para matrícula dos cursos superiores – IFSP

Prazo para solicitação vai de 14 a 17 de julho; candidatos devem seguir as orientações para efetivar a matrícula online

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) divulgou a 1ª convocação para matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo regido pelo Edital n.º 100, de 5 de maio de 2025. A convocação acontece após a publicação do resultado definitivo por curso e campus.

Todos os candidatos listados estão convocados para solicitar matrícula entre os dias 14 e 17 de julho de 2025, exclusivamente por meio do portal GOV.BR, conforme as orientações disponíveis na página do IFSP e nos vídeos tutoriais listados no link:

📹 Vídeo Tutorial – Formulário de Matrícula

Importante:

Em caso de instabilidade no sistema, os candidatos devem entrar em contato com o campus por meio do e-mail indicado na Tabela 01 do edital.

Quem não solicitar a matrícula no prazo estipulado (14 a 17 de julho) será considerado desistente.

A matrícula feita com documentos falsos será anulada a qualquer tempo, e os responsáveis poderão responder legalmente.

O campus poderá indeferir a matrícula caso sejam identificadas irregularidades ou o não atendimento aos requisitos do edital.

Se houver vagas remanescentes, novas convocações serão publicadas nos sites dos respectivos campi.

Além da convocação, o IFSP também tornou público o resultado dos recursos interpostos contra o resultado preliminar da seleção.

Mais informações e acesso à íntegra do edital veja em www.ifsp.edu.br/vestibularenem2025.