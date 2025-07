Sorocaba é campeã geral dos Jogos Regionais 2025 – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), recebeu, neste sábado (12), em Itapetininga (SP), o troféu de campeão geral da 67ª edição dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo 2025 pela 8ª Região Esportiva. O município obteve 37 medalhas, sendo 28 de ouro, sete de prata e duas de bronze, totalizando 328 pontos (168 no Feminino e 160 no Masculino), seguido de Itapetininga, com 177 pontos, e de Santana de Parnaíba, com 149 pontos.

Organizados pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo (SESP), os Jogos Regionais são um dos principais torneios esportivos do interior de São Paulo, sendo que a competição ocorre em diferentes cidades do Estado. Em Itapetininga, o torneio reuniu 4.463 atletas, de 48 municípios. Os melhores atletas e equipes garantiram vaga nos Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, que acontecem entre outubro e novembro deste ano.

“É uma alegria muito grande receber esse troféu para a nossa cidade. Vencemos em 28 modalidades, entre masculino e feminino, em uma competição que reuniu esportistas de 48 municípios. Parabéns a todos os nossos atletas, que elevaram, mais uma vez, o nome de Sorocaba”, declarou o secretário de Esporte e Qualidade de Vida, Vitor Hugo Tavares, que recebeu o troféu na cerimônia de encerramento dos Jogos Regionais, ao lado do chefe de Divisão de Esporte de Alto Rendimento e Social da Sequav, Marcos Fernando Rolim de Castro, e dos servidores da Sequav, Ítalo Rafael Penna, Giovanni Gentil Maciel Zanotto, José Edilson Félix da Silva, Francine Ramon de Barros, Letícia Nara Reis de Alencar e Fabiana Pinheiro Pereira, também responsáveis pela delegação sorocabana.

Sorocaba foi representada por aproximadamente 400 atletas, que disputaram todas as 24 modalidades: Atletismo (masculino e feminino), Badminton (masculino e feminino), Basquetebol (masculino e feminino), Basquetebol 3×3 (masculino e feminino), Biribol (masculino), Bocha (misto), Capoeira (masculino e feminino), Ciclismo (masculino e feminino), Damas (masculino e feminino), Futebol (masculino e feminino), Futsal (masculino e feminino), Ginástica Artística (masculino e feminino), Ginástica Rítmica (feminino), Handebol (masculino e feminino), Judô (masculino e feminino), Karatê (masculino e feminino), Malha (misto), Natação (masculino, feminino e misto), Taekwondo (masculino e feminino), Tênis (masculino e feminino), Tênis de Mesa (masculino e feminino), Vôlei de Praia (masculino e feminino), Voleibol (masculino e feminino) e Xadrez (masculino e feminino).

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, forneceu todo apoio às equipes, como a realização das inscrições, alimentação, transporte e montagem da estrutura do alojamento. Os atletas sorocabanos ficaram alojados na Escola Estadual “Prof. Sebastião Villaça”, em Itapetininga. Mais informações sobre os Jogos Regionais podem ser obtidas no site: https://jogosregionais.itapetininga.sp.gov.br/.

Confira, abaixo, o desempenho geral das equipes de Sorocaba na 67ª edição dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo:

Atletismo Feminino – 4⁰ lugar

Atletismo Masculino – 1⁰ lugar

Badminton Feminino – 1⁰ lugar

Badminton Masculino – 2⁰ lugar

Basquete Feminino – 1º lugar

Basquete Masculino – 2⁰ lugar

Basquete Feminino 3×3 – 5º lugar

Biribol Livre – 1º lugar

Bocha – 2º lugar

Capoeira Feminino – 1º lugar

Capoeira Masculino – 1º lugar

Ciclismo Feminino – 1⁰ lugar

Ciclismo Masculino – 1⁰ lugar

Damas Feminino 21 – 1º lugar

Damas Masculino 21 – 1º lugar

Futebol Feminino – 1º lugar

Futsal Feminino 21 – 1⁰ lugar

Futsal Masculino 21 – 1⁰ lugar

Ginástica Artística Feminino 13 – 2º lugar

Ginástica Artística Masculino – 1º lugar

Ginástica Rítmica Feminino 14 – 1º lugar

Handebol Feminino – 1º lugar

Handebol Masculino 21 – 1⁰ lugar

Judô Feminino – 1⁰ lugar

Judô Masculino – 1⁰ lugar

Karatê Feminino – 1º lugar

Karatê Masculino – 1º lugar

Natação Feminino – 1º lugar

Natação Masculino – 1º lugar

Taekwondo Feminino – 7º lugar

Taekwondo Masculino – 2º lugar

Tênis Feminino – 1º lugar

Tênis Masculino – 1º lugar

Tênis de Mesa Feminino 21 – 3⁰ lugar

Tênis de Mesa Masculino 21 – 2⁰ lugar

Voleibol Feminino 21 – 1⁰ lugarVoleibol Masculino – 3⁰ lugar

Vôlei de Praia Feminino – 1⁰ lugar

Vôlei de Praia Masculino – 5⁰ lugar

Xadrez Feminino 21 – 1º lugar

Xadrez Masculino – 2⁰ lugar