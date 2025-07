Ação Agro Social leva serviços públicos a mais de 500 pessoas no Acampamento Zumbi dos Palmares – CGNotícias

Por MRNews



Mais de 500 moradores do Acampamento Zumbi dos Palmares, na saída para Três Lagoas, foram atendidos neste sábado (12) pela 5ª edição da Ação Agro Social, promovida pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turístico). A iniciativa levou mais de 25 serviços públicos essenciais à comunidade rural.

A ação tem como objetivo ampliar o acesso da população do campo às políticas públicas e garantir cidadania. Entre os serviços oferecidos estavam emissão de documentos, atendimento médico, vacinação, exames preventivos, orientações jurídicas e previdenciárias, consultoria sobre crédito rural e distribuição de mudas.

Durante a visita, a prefeita Adriane Lopes destacou o compromisso com o desenvolvimento das comunidades rurais. “Viemos para entregar. Onde foi solicitado um quilômetro de cascalhamento, fizemos dois e meio. Estamos construindo uma escola na região e vamos continuar atendendo as necessidades de quem produz e vive no campo”, afirmou.

Moradores relataram a importância da ação. Sebastião Pereira, 62, destacou a dificuldade de acesso aos serviços públicos: “Fiz exames e atualizei meus documentos. Isso é raro para quem vive longe da cidade.” Já Maria Aparecida aproveitou a oportunidade para tirar o RG. Tentamos agendar há meses. Ter isso perto de casa facilita muito.”

Maria Regina Lira, 62, descobriu que está pré-diabética durante a ação. “Agora vou poder me cuidar. No campo, a gente só procura médico quando é urgente”, disse.

Segundo Jonas Carlos da Conceição, representante da Associação da Agricultura Familiar, a ação representa o reconhecimento do poder público: “Muitas famílias aqui não têm acesso nem ao transporte. Esses serviços são fundamentais.”

A programação também incluiu a Oficina de Alimentação Saudável e Reaproveitamento de Alimentos, promovida pelo FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), ensinando práticas sustentáveis e nutritivas aos participantes.

De acordo com a secretária-adjunta da Semades, Vera Bacchi, cada edição é pensada conforme as demandas da comunidade. “Nosso foco é oferecer suporte completo, com capacitação e incentivo à produção rural”, destacou.

A Ação Agro Social já passou por comunidades como Aguão, Conquista, Sucuri, Estrela Campo Grande e Três Corações. Atualmente, 25 localidades rurais são assistidas regularmente.

Parceiros: diversas secretarias municipais, órgãos estaduais e federais (Agraer, Iagro, Semadesc, SES, Senar) e instituições como Energisa, UFMS, UCDB, CoopLaf, entre outras