CBMSC promove workshop sobre resgate veicular pesado

Fotos: Divulgação / CBMSC

Até este sábado 12 de julho, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) realiza o Workshop de Resgate Veicular Pesado, focado em ocorrências com caminhões, ônibus e outros veículos de grande porte. A iniciativa integra os esforços do Estado para aprimorar o serviço público, somando-se a investimentos governamentais como o programa Estrada Boa, que está transformando a infraestrutura viária catarinense. O treinamento será realizado no Centro de Ensino Bombeiro Militar, em Florianópolis.

A abertura do evento foi marcada pela presença de autoridades militares e civis, como o subcomandante-geral do CBMSC, coronel Jefferson de Souza, o general Ricardo Miranda Aversa, presidente do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), o Secretário de Estado da Casa Civil Kenedy Nunes, o subtenente Atanir Antunes, presidente do Cetran (Conselho Estadual de Trânsito) e o coronel PM Marcos Vinicius dos Santos, comandante da PMRv (Polícia Militar Rodoviária). O evento contou ainda com a participação de bombeiros militares e civis de outros estados e até países, como Chile e Argentina, além do presidente da Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, Jaime Júnior Moser e do subcomandante operacional Fábio Ademir Romão, representando o Corpo de Bombeiros Voluntários de Corupá.

Investimento para um trânsito mais seguro

O aumento do fluxo de veículos pesados nas estradas e vias urbanas traz desafios adicionais à segurança viária. Acidentes com esses veículos tendem a ser mais graves devido à massa envolvida e, muitas vezes, ao transporte de cargas perigosas.

Promovendo um cenário mais seguro para os veículos pesados e de passeio, o Programa Estrada Boa do Governo de Santa Catarina favorece a mobilidade de quem circula por essas vias. O programa reforça a importância da qualidade das estradas, ao mesmo tempo em que o CBMSC investe no preparo de suas equipes para atender com excelência às ocorrências que podem acontecer.

De acordo com o tenente-coronel Bruno Azevedo Lisboa, o workshop é uma grande oportunidade de aprendizado para este tipo de ocorrência. “Esta é a primeira vez que este tipo de curso, em veículos pesados, está sendo realizado pelo CBMSC. Somos referência em Resgate Veicular, especialidade que há 30 anos é aprimorada regularmente em Santa Catarina. As equipes do CBMSC competem anualmente no país e no mundo, sendo referência neste tipo de atendimento”, explica . Ainda segundo o oficial, o treinamento também permite demonstrar a gravidade dos acidentes, como forma de conscientizar a população sobre a responsabilidade no trânsito.

O Resgate Veicular na rotina do CBMSC

Durante o atendimento a acidentes com vítimas encarceradas, o CBMSC aplica uma rotina padronizada de resgate veicular que envolve desde o gerenciamento de riscos até a extração e transporte seguro do paciente. O processo exige agilidade e técnica, especialmente diante de ameaças como vazamento de combustível, produtos perigosos e riscos elétricos.

Essa preparação reflete o compromisso do CBMSC com a excelência no atendimento pré-hospitalar e com a preservação de vidas. Investir na capacitação das equipes é tão fundamental quanto o investimento em infraestrutura rodoviária. Ambas as frentes são complementares e essenciais para a redução de mortes e lesões no trânsito, conforme preconizado pelo Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS).

Referência nacional e internacional

Santa Catarina é referência em resgate veicular no Brasil e no mundo. O CBMSC tem se destacado em competições nacionais e internacionais, mostrando a excelência técnica de suas equipes. A equipe Condá Rescue Team, de Chapecó, conquistou o bicampeonato brasileiro em 2022 e 2023, além de um vice-campeonato em 2019 e diversos títulos estaduais.

No cenário internacional, o CBMSC também representa o Brasil, somando troféus em competições como o Mundial de Resgate Veicular, realizado em Portugal. Em 2025, os bombeiros do CBMSC irão participar de um novo desafio internacional, desta vez na Croácia.