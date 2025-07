Prefeitura de Sorocaba promove dois espetáculos no Circo Top – Agência de Notícias

O Circo Top promoverá, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Governo (Segov), da Secretaria de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista (Sintea), e do Fundo Social de Solidariedade (FSS), o Espetáculo Social e o Espetáculo Inclusivo na cidade. As apresentações acontecerão na Rua Luiz Gonzaga do Nascimento Junior, no bairro Júlio de Mesquita.

O Espetáculo Social ocorrerá na quarta-feira (16), às 20h30 e a entrada será um quilo de alimento não perecível, exceto sal e fubá destinados para a campanha “A Fome não é Fake!”, FSS de Sorocaba. A arrecadação de alimentos acontece uma hora antes do início do espetáculo.

Já o Espetáculo Inclusivo será no sábado (19), às 16h, destinado, gratuitamente, às crianças e jovens com Transtorno de Espectro Autista (TEA) e outras pessoas com deficiência.

A iniciativa atende à Lei Municipal nº 12.910/2023, do vereador Caio Oliveira, que prestigiou o espetáculo. A referida legislação prevê políticas públicas de fomento à atividade cultural do Circo em Sorocaba e, em contrapartida, a realização de ações sociais e inclusivas para benefício da população.

Além de promover a inclusão social e um momento único a essas famílias, que serão acolhidas, com todo cuidado e carinho que merecem.