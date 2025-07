Atleta da GCM de Sorocaba conquista campeonato paulista de levantamento de peso – Agência de Notícias

Posted on

Informamos que a equipe do Qualifica Guará, dará início à atribuição de aulas da Monitoria de Técnicas Secretariais e Recepção. A atribuição acontecerá dia 05/02 (segunda-feira) às 16h00 e ocorrerá no Qualifica Guará, localizado na Rua Santa Clara, 301, no bairro Campinho. Contamos com a presença de todos os interessados.