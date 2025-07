Escola Pública de Ballet emociona no Dia da Família da Funesp – CGNotícias

Por MRNews



O Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, foi cenário de uma noite de sábado (12) emocionante com a realização do “Dia da Família”. Promovido pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o evento reuniu cerca de 300 famílias para prestigiar as apresentações da Escola Pública de Ballet.

Criado em 2020, o Dia da Família homenageia os responsáveis que apoiam a participação de crianças e adolescentes nas atividades oferecidas pela Prefeitura de Campo Grande. O ponto alto da noite foi a mostra coreográfica das alunas com ballet e jazz, conduzidas pela professora Dalila Ferreira Nantes. Ao todo, foram nove apresentações que evidenciaram o trabalho técnico e artístico desenvolvido pelas turmas baby, infantil e juvenil, com alunas de 4 a 17 anos.

Durante a cerimônia, também foi feita a entrega simbólica dos kits de ballet fornecidos pela Funesp, com itens essenciais para a prática da dança, como collant, saia, sapatilha e acessórios. O gesto simboliza o cuidado da Prefeitura de Campo Grande com a formação das participantes.

A mãe Natália Ayala, moradora do Bairro Los Angeles, emocionou-se ao ver a filha Ayla, de 5 anos, no palco. “Vai fazer três anos que minha filha participa das aulas e ela adora. É ótimo para o desenvolvimento, para a postura, além de ocupar o tempo”, contou.

Para o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, o evento reforça o compromisso da Prefeitura com o acesso à arte e ao esporte. “Vivemos um momento maravilhoso junto a centenas de famílias. Uma apresentação linda, que celebra o esforço das alunas, da professora Dalila e da nossa equipe. Agradecemos à prefeitura pelo apoio e pela entrega dos kits, que garantem a estrutura necessária para que nossas bailarinas continuem se desenvolvendo”, reforçou.

O Dia da Família reforça o papel da dança como ferramenta de transformação, convivência e inclusão, valorizando a arte como parte essencial da formação integral de crianças e adolescentes em Campo Grande.