Policiais apreendem uma pistola e drogas em uma boca de fumo no bairro Pricumã

Foto: Divulgação/ TOR/CIPTUR



Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR/Ciptur) desarticularam nesta sexta-feira, 11, um ponto de tráfico de drogas na zona leste da capital. Durante a ação, os agentes encontraram drogas e arma de fogo em uma área de invasão, no bairro Pricumã.

O início da ação foi logo após os policiais receberem denúncias de populares sobre intensa movimentação e comércio de entorpecentes na área, também conhecida por ser local de desova.

Para o rastreio da droga, a equipe solicitou o apoio do Canil da Polícia Millitar de Roraima (Canil/PMRR) e, posteriormente, durante as buscas, encontraram 27 invólucros de skunk, 36 de cocaína, e 1 de crack na posse de E. F. A. G e M. E. C. G. Parte das drogas estavam enterradas.

Além disso, os agentes encontraram uma pistola calibre .380, com carregador alongado e seis munições na residência onde fizeram as buscas.

Na área de matagal a Polícia Militar localizou mais 27 invólucros de crack. Na tentativa de se livrarem do flagrante, J. J. D. V. e N. R. G. M., as arremessaram em uma bolsa azul, onde estavam as drogas encontradas.

Dessa forma, os infratores foram presos em flagrante e apresentados no Plantão Central, para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Da Redação