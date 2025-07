Cadela Zaara de busca e resgate do Corpo de Bombeiros Militar encerra trajetória de nove anos na corporação

Foto: Divulgação /CBMSC

Após mais de nove anos de dedicação ao serviço de busca e resgate, a cadela Zaara, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), encerra sua trajetória operacional em 2025, prestes a completar 10 anos de vida — idade limite para cães de trabalho. Por decisão de seu condutor, o sargento Carlos Alexandre de Souza, a aposentadoria foi antecipada em alguns meses, como forma de preservar sua saúde e garantir o merecido descanso.

Zaara é símbolo de coragem, dedicação e competência. Aos três meses de idade, iniciou sua trajetória ao lado de seu condutor, ela coleciona missões marcantes dentro e fora de Santa Catarina. Com certificações regionais, estaduais, nacionais e internacionais emitidas pela IRO (Organização Internacional de Cães de Resgate), Zaara esteve presente em grandes operações, como:

Desastre em Brumadinho (MG)

Chuvas em Petrópolis (RJ)

Enchentes em Pernambuco

Três missões no Rio Grande do Sul

Ciclone bomba em Presidente Getúlio e Rodeio (SC)

Foi a primeira cadela de resgate da segurança pública no Brasil autorizada a embarcar em voos comerciais ao lado de seu condutor, desde que em missão, abrindo portas para todos os cães de serviço do país.

Além do trabalho em matas, áreas colapsadas e deslizamentos, Zaara também atuou na localização de vítimas em ambientes aquáticos e descarte de áreas em grandes desastres. Sua atuação incansável salvou vidas e levou conforto a muitas famílias em momentos de dor.

Agora, longe das operações de campo, Zaara continuará contribuindo com a sociedade em projetos sociais e na Terapia Assistida por Animais, sempre ao lado do sargento De Souza, com quem vive desde o início da carreira.

Trajetória de dedicação

Foto: Divulgação /CBMSC

Doada ao sargento Carlos Alexandre de Souza quando tinha apenas três meses, Zaara passou por dois anos e meio de treinamento diário e intensivo até conquistar sua primeira certificação em setembro de 2018, após uma prova rigorosa de três dias em Três Barras (SC).

Ela foi o primeiro cão de busca e resgate da 3ª Companhia em Brusque, inaugurando um legado que se estendeu à sua própria ninhada: três irmãos dela — Chewbacca, Barney e Bravo — também se tornaram cães de busca em outras cidades catarinenses, todos filhotes de Ice, o primeiro cão salva-vidas do Estado, que atuava em Itajaí.

Sua primeira ocorrência foi em 2019, na tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais. Ao longo de nove dias Zaara e sargento De Souza trabalharam em um terreno desafiador à procura de desaparecidos após o rompimento da barragem de rejeitos de minérios da Vale do Rio Doce.

Uma parceira para a vida inteira

Em uma homenagem emocionada, o sargento De Souza compartilhou palavras de gratidão:

“Encerramos mais um ciclo. Só eu, a Zaara e minha família sabemos o que enfrentamos. Foram dias e noites de dedicação, longe de casa, em nome da missão. Agradeço a Deus por tudo, à minha esposa Joice, à minha irmã Ana Paula, aos amigos binômios e aos nossos comandantes pelo apoio. À você, minha eterna parceira, minha heroína, Zaara: obrigado por tudo. Você foi e sempre será o melhor cão de busca e resgate. Cuidarei de você até o seu último suspiro.”

“Zaara representa um exemplo inspirador de amor, bravura e lealdade. Uma verdadeira veterana que deixa um legado inestimável para o CBMSC e para todo o Brasil”, destacou o major Alan Delei Cielusinski, presidente da Coordenadoria de Busca e Resgate de Salvamento com Cães do CBMSC.