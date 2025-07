Agência Minas Gerais | Governo de Minas celebra o Vale do Peruaçu como Patrimônio Natural Mundial da Humanidade pela Unesco

Relacionadas



O Vale do Peruaçu, localizado no Norte de Minas Gerais, foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Natural Mundial da Humanidade pela Unesco no domingo (13/7). Para celebrar essa conquista, o Governo de Minas Gerais realizou, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, uma homenagem à região que se consagra pela importância global de um território onde natureza, ancestralidade e cultura se entrelaçam em formações geológicas monumentais, arte rupestre milenar e modos de vida profundamente conectados à terra.

























Com essa conquista, Minas Gerais passa a ser o estado brasileiro com o maior número de bens reconhecidos pela Unesco, totalizando seis títulos mundiais: Ouro Preto, Congonhas, Diamantina, Conjunto Moderno da Pampulha, o Queijo Minas Artesanal e agora, o Vale do Peruaçu. O estado abriga ainda a Reserva da Biosfera da Cordilheira do Espinhaço, a cidade de Belo Horizonte como Cidade Criativa da Gastronomia, o Geoparque de Uberaba, e os sistemas tradicionais de cultivo de Sempre-Vivas no Vale do Jequitinhonha, reconhecidos como Patrimônio Agrícola Global.

Ações integradas de promoção turísticas

O Governo de Minas já desenvolve um plano integrado para a promoção do turismo na região, com foco na base comunitária, realização de press trip, participação em feiras, capacitação de turismo de natureza, formação de guias locais, incentivo à economia da criatividade e preservação ambiental participativa.

A conquista do título fortalece ações como o projeto Caminhos do Norte de Minas, o Afromineiridades, o programa TEM – Turismo, Experiência e Mineridade, e a integração à Estrada Cênica da Cordilheira do Espinhaço.























Minas: liderança nacional na proteção do patrimônio

O título internacional reconhece também o esforço de Minas Gerais na preservação ambiental e valorização de seus territórios culturais. Em 2024, foram investidos R$ 150 milhões para reestruturar sete parques naturais, com destaque para o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. As ações incluíram sinalização ecológica, sistemas de energia solar e comunicação, além de reforço nas trilhas, centros de visitantes e fiscalização.

Essa conquista soma-se a outras recentes lideradas pelo Governo de Minas, como o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade para o Queijo Minas Artesanal, consolidando o estado como referência global em cultura, natureza e sustentabilidade.























O presidente da Associação dos Sindicatos Rurais do Norte de Minas, Astério Itabayana Neto, também destaca a importância do reconhecimento para a região. “Essa é uma conquista de muitas mãos que pode servir de estímulo ao diálogo construtivo entre todas as partes interessadas, sempre em busca da aliança entre a proteção do patrimônio natural e o respeito aos direitos legítimos de quem vive e produz nesta terra. Que ela traga mais visibilidade, desenvolvimento sustentável e respeito à nossa gente e à nossa história”.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, reforça o potencial do título. “O reconhecimento da Unesco aumenta a visibilidade local, coloca nosso estado em um novo patamar e fortalece ainda mais a oferta de experiências e empreendimentos turísticos na região”.