Agência Minas Gerais | Vice-governador analisa impacto na economia mineira com a taxação dos Estados Unidos aos produtos exportados pelo Brasil

O vice-governador Mateus Simões participou, nesta sexta-feira (11/7), do Conexão Empresarial, evento anual promovido pelo Grupo Viver Brasil que reúne importantes nomes do empreendedorismo e da política mineira. A edição de 2025 é realizada no Vila Galé Collection Ouro Preto, na região Central do estado.

Ao falar sobre o cenário político e econômico nacional e os avanços realizados em Minas nos últimos anos, o vice-governador repercutiu sobre as consequências do anúncio do governo norte-americano de taxar em 50% os produtos exportados do Brasil.

Para ele esta decisão irá trazer impactos para a economia mineira com o custo tributário pela decisão do governo Trump, que citou a agricultura e mineração.

“Acho que é um momento de reflexão profunda sobre quais são as nossas estratégias para fora do mercado americano, mas também é um momento da gente refletir como a nossa política internacional tem sido conduzida”, concluiu.

Conexão Empresarial

A 16ª edição do evento acontece entre os dias 10 e 13/7 e reúne empresários, lideranças do setor público e privado, e autoridades, proporcionando um ambiente favorável para oportunidades de negócios.

O Conexão Empresarial se consagrou como referência entre os encontros de negócios mais relevantes do Brasil por manter o alto nível do debate e o padrão de excelência.