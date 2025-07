Evento discute práticas sustentáveis na construção civil em Boa Vista

Vista aérea do Parque Germano Augusto Sampaio – Foto: Reprodução/Prefeitura de Boa Vista



A Prefeitura de Boa Vista promove nesta sexta-feira, 22, às 19h, o Workshop de Construções Sustentáveis, no salão nobre da Reitoria da Universidade Federal de Roraima (UFRR).

O evento é gratuito e aberto ao público. Os interessados podem fazer as inscrições disponíveis de 14 a 22 de julho por meio do link. Clique aqui.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo do workshop é disseminar conhecimentos e incentivar a adoção de práticas sustentáveis na construção civil no município. Além disso, o evento contará com a presença especial de Felipe Augusto Faria, CEO do Green Building Council Brasil (GBC Brasil). Ela é a organização responsável por representar no país o sistema de certificação internacional Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Selo da construção sustentável e Boa Vista

Do mesmo modo, reconhecido mundialmente, o LEED é o principal selo de construção sustentável, com diretrizes que orientam projetos mais eficientes, saudáveis e com menor impacto ambiental. Durante o evento, serão abordados temas como eficiência energética, uso responsável de recursos naturais e os benefícios ambientais, sociais e econômicos de construções verdes em Boa Vista.

