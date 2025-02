Em reunião com Governo de MS, Energisa anuncia R$ 771 milhões de investimentos neste ano em MS

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta quinta-feira (13) com a direção da Energisa, empresa responsável pela concessão de energia no Estado. O grupo empresarial anunciou o investimento de R$ 771 milhões em Mato Grosso do Sul no ano de 2025.

“Recebemos hoje aqui a direção da Energisa para discutir os investimentos da empresa no Estado neste ano. Foi anunciado o investimento de R$ 771 milhões em diversas áreas, como subestações, linhas de transmissão, para melhorar a capacidade do serviço para o nosso desenvolvimento e crescimento. O papel da empresa é fundamental neste processo, e eles têm correspondido as nossas demandas”, afirmou o governador.

Riedel destacou que esta parceria, para gerar serviço de qualidade, é essencial na atração de novas empresas ao Estado, assim como dar boas condições para aqueles que já estão instalados. “Uma resposta importante ao empreendedor e empresário, que busca investir, mas de vez em quando encontra dificuldades. A empresa tem mudado uma série de processos, na busca para melhorar cada vez mais o retorno para sociedade”.

Dos novos investimentos da Energisa o foco será em reforço do sistema elétrico, com ampliação e construção de subestações. Atualmente, a Energisa MS atende 1,15 milhão de clientes em 74 municípios, empregando cerca de 1.600 pessoas.

Entre as obras previstas está a construção de subestações em Japorã e Campo Grande, ampliação das subestações de Bodoquena, Ribas do Rio Pardo e Maracaju. Além dos investimentos em redes de distribuição, o combate ao furto de energia também está entre as prioridades, com aporte de R$ 18,5 milhões para coibir esse crime.

“A Energisa anuncia este investimento em uma data especial, já que neste mês a empresa completa 120 anos, sendo um dos maiores grupos de capital nacional no setor de energia elétrica. Dos recursos no Mato Grosso do Sul, metade disto segue para qualidade da energia, para atender os novos consumidores, novos clientes”, afirmou Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul.

Paulo Roberto destacou que o grupo está atento e sensível ao crescimento do Estado, por esta razão reformulou a maioria dos processos internos para atender esta nova demanda. “Nosso objetivo é atender as expetativas dos nossos clientes e ser o motor e impulsionador do desenvolvimento econômico do Estado”.

O Grupo Energisa ainda divulgou o investimento de R$ 6,2 bilhões neste ano em todo Brasil. O segmento de distribuição de energia elétrica, que é o principal negócio da empresa, terá um aporte de R$ 5,5 bilhões.

Também participaram da reunião o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez, e o secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende