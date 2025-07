Fundação Cultural abre inscrições para novos projetos do FMC

Avelino Israel





A Fundação Cultural Cassiano Ricardo publica, nesta segunda-feira (14), novos editais do FMC (Fundo Municipal de Cultura), visando avaliar e selecionar projetos para 8 novas áreas. As inscrições podem ser feitas de 14 de julho até as 17h do dia 12 de agosto, pela plataforma Prosas: www.prosas.com.br.

De acordo com o edital, os projetos selecionados serão contemplados com diferentes valores, de acordo com a área de abrangência – mínimo de R$ 25.000,00 e máximo de R$ 100.000,00.

Considerando os dois editais já abertos e em andamento (Criação e Exposição em Artes Visuais e Criação e Exibição em Audiovisual), o total de investimentos da Fundação Cultural em projetos inscritos pelo FMC chegam a um total de R$ 1.655.000,00, só neste ano.

Novas áreas

As áreas são de: Criação e Temporada em Artes Cênicas, Criação e Temporada em Música, Publicação de Obra Literária e Estímulo à Leitura, Patrimônio Cultural e Acervos, Jovens Artistas, Bolsa de Pesquisa em Cultura e Economia Criativa e Aplicativos para Cultura.

Para se inscrever, é preciso ter mais de 18 anos (com limitação de idade até 29 anos no caso do edital de Jovens Artistas), ser pessoa física ou jurídica (exceto edital de bolsa de pesquisa, que permite apenas PF), morar ou estar sediada (empresa) em São José dos Campos há pelo menos 2 anos.

Resultado

O resultado final dos projetos selecionados será divulgado no dia 11 de agosto e os que forem habilitados serão conhecidos no dia 24 de setembro. E no dia 3 de outubro será divulgado o resultado dos recursos, dos projetos homologados e convocação dos suplentes.

Dúvidas e informações podem ser obtidas pelo e-mail secfmc@fccr.sp.gov.br ou pelos telefones (12) 3924 7338 (12) 3924 7345 (12) 3924 7385 (12) 3924 7383.



