Governo de Roraima inaugura 1ª pista pública de arrancada do Norte do Brasil

Por décadas, diversas áreas do maior parque urbano da região Norte eram inutilizadas ou marcadas pelo matagal. Mas com investimentos públicos, o cenário agora é outro. Neste domingo, dia 13, o Governo de Roraima inaugurou a Pista de Arrancada Diosnei Rodrigues Freire. Dos 540 metros da nova pista, 201 metros são para a arrancada e 349 metros para frenagem.

A pista faz parte da nova infraestrutura do Parque Anauá. O espaço vai promover a realização de eventos de forma segura. O governador Antonio Denarium explicou que a obra vai além da construção da pista e visa assegurar melhores condições de prática para os atletas da modalidade.

“A área conta com arquibancadas, espaço para acomodação de público, estacionamento, quiosques e boxes. É muito boa a pista aqui do Estado de Roraima. E o rachadão da rua (corridas ilegais) acabou. Quer fazer corrida, agora é no Parque Anauá. A associação estará sempre junto aqui, participando, organizando para todos os amantes do automobilismo”, disse o governador.

O chefe do Executivo estadual destacou ainda os investimentos que estão sendo feitos em toda a estrutura do parque. “O Parque Anauá está recebendo os maiores investimentos de sua história. Além do arrancadão, já foram inauguradas uma pista de atletismo, duas quadras de futebol society e outras quadras estão sendo construídas, assim como o parque aquático. O Parque Anauá está passando por uma grande transformação’’, ressaltou.

A modalidade de arrancada chama a atenção do público que se interessa por automobilismo. Na corrida de arrancada, dois veículos (moto ou carro) disputam por completar um trajeto em linha reta no menor tempo possível.

Para o presidente da Associação Roraimense de Pilotos de Arrancada, Marcondes Pereira Queiroz, a pista vai proporcionar uma melhor experiência para as 95 equipes associadas, e os praticantes terão a oportunidade de apresentar à sociedade roraimense a essência da modalidade.

“Arrancada é feita dentro de um ambiente seguro, com regras, e hoje nós estamos indo para esse patamar de uma maneira exponencial. Nós não só estamos recebendo uma casa e um solo sagrado. Nós estamos recebendo uma casa estruturada e com a devida segurança. Aqui nós podemos dizer confortavelmente que qualquer competição do Brasil pode ser realizada no estado de Roraima’’, afirmou Marcondes.

Ao redor da pista, foi construída toda uma infraestrutura que será utilizada nos eventos e encontros, como arquibancada para 500 pessoas, 04 quiosques para venda de lanches e bebidas, banheiros, estacionamento e subestação rebaixadora de 45KVA de potência. Para construir os 2.557 metros quadrados de pista e infraestrutura adjacentes, foram investidos R$5,4 milhões de emenda parlamentar do deputado federal Antonio Nicoletti e contrapartida do Governo do Estado.

Para o deputado, é importante ouvir todas as demandas de todas as modalidades e públicos de Roraima.

‘’O importante é que o deputado Nicoletti não é só do vôlei, do futsal, do futebol de campo, também ajuda o kart e o arrancadão. Acredito que o Parque Anauá é esse parque que as pessoas querem vir pra praticar esporte, e o arrancadão não pode ficar de fora. Na questão de segurança do trânsito, é importantíssimo, e o Governo do Estado tendo esse espaço e a gente conseguindo colocar recursos, é muito bem-vindo e quem ganha é a população roraimense’’, disse o parlamentar.

O novo Parque Anauá passa por uma ampla obra de modernização e construção de novos espaços de esporte e lazer. Dos 100 hectares, metade dessa área já recebeu rede de drenagem, esgoto e eletrificação. O Ginásio Poliesportivo Vicente Ítalo Feola (Totozão) já recebeu o novo telhado e passa por serviços de acabamento na parte interna. O vice-governador e secretário de Infraestrutura, Edilson Damião, detalhou outras obras que o parque recebe e as novas pistas que serão entregues.

‘’O Parque da família roraimense também vai ser o parque de todos os esportes. Estamos construindo campo de futebol comum e futebol americano, ambos com arquibancada e vestiários, novas quadras de vôlei e beach tênis. E além da pista de arrancada, que é um esporte de emoção e adrenalina, logo vamos entregar as pistas de speedway, motocross e velocross. Nós queremos que o Parque Anauá seja um espaço democrático, que abrange centenas de esportes e famílias’’, destacou.

O HOMENAGEADO: DIOSNEI RODRIGUES FREIRE

A pista recebeu o nome Diosnei Rodrigues Freire, uma homenagem póstuma a um dos idealizadores e incentivadores dos eventos de arrancada em Roraima. Conhecido como ‘’Neizão’’, ele foi por anos o presidente da Associação Roraimense de Automobilismo e o maior articulador da construção da pista de arrancada no Parque Anauá, tendo se reunido com a equipe da Seinf (Secretaria de Infraestrutura) e solicitado recursos de emenda do deputado federal Nicoletti.

A mãe do homenageado, Olga Alencar Rodrigues, esteve presente na inauguração e destacou que a entrega da pista fecha um ciclo da dedicação do filho ao automobilismo roraimense.

‘’O Nei é isso que nós estamos vendo agora, o Nei era alegria pra família, era alegria para o esporte e principalmente para a corrida de carro, que era a paixão dele. Lembro que uma vez, ainda estava em construção essa pista, ele ainda estava vivo e me trouxe pra cá pra eu ver. Isso é uma alegria pra nós e um agradecimento pra nossa família. Roraima está de parabéns pelo esforço e agradeço pelo acolhimento que teve meu filho. Parabéns, descanse em paz meu filho e que essa pista seja sinônimo de alegria para todos nós’’, celebrou a mãe do homenageado.

