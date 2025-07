GCM recupera motocicleta roubada na Zona Norte de Sorocaba  – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba recuperou, às 9h35 de sábado (12), uma motocicleta que tinha acabado de ser roubada no Jardim São Conrado, na Zona Norte. O veículo estava abandonado em área de mata no Jardim Santa Cecília, nessa mesma região da cidade, e foi encontrado por uma equipe da Ronda Municipal (Romu), durante patrulhamento preventivo.

Os guardas foram informados por munícipes, sobre dois indivíduos que teriam saído de uma trilha em área verde, o que levantou suspeita. Os GCMs entraram na mata para averiguar e avistaram a moto Honda CB-300F Twister, na cor vermelha, escondida entre os arbustos.

Após contato com o proprietário do veículo, a GCM apurou detalhes sobre o assalto em que ele foi vítima às 9h do mesmo dia, no Jardim São Conrado, por dois homens em uma moto de cor preta. O garupa estava armado com revólver.

A motocicleta foi guinchada até o Plantão da Polícia Civil, na Zona Oeste, para registro da ocorrência. Na sequência, o veículo acabou devolvido ao seu proprietário.