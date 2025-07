Nova UBS Centro I e CEO são entregues à população

Lucas Brito





A UBS (Unidade Básica de Saúde) Resolve Centro I começou a atender em novo endereço nesta sexta-feira (11), na Avenida Dr. João Guilhermino, 317, região central da cidade.

Com área total de 656,94 metros quadrados, um aumento de 55% em relação à anterior, a nova sede passa a oferecer mais conforto, ambientes climatizados, melhor fluxo de circulação e acessibilidade para os cerca de 7 mil usuários cadastrados.

Para Tatiana Nunes, de 44 anos, as melhorias foram significativas. Ela acompanhou o pai, Odivaldo, de 70 anos, em consulta. “No prédio antigo, tínhamos dificuldade de locomoção, por conta da cadeira de rodas. Aqui está totalmente inclusivo, com rampas, elevador e corredores amplos”, afirmou.



Tatiana, ao lado do pai, Odivaldo, durante a consulta | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

A mudança também beneficiou Patrícia Paz, de 34 anos. “Eu moro aqui do lado, então ficou mais fácil. Está muito bonito, maior e novinho, gostei bastante”, ressaltou.



Patrícia foi atendida com a filha, Emilly, de 9 anos | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Entre os espaços disponíveis, estão sete consultórios médicos (um exclusivo para ginecologia), dois odontológicos, farmácia, salas para vacinação e realização de diversos procedimentos como curativos, coleta de exames, hipodermia, expurgo e esterilização. A unidade conta ainda com cinco banheiros, dois vestiários, sala de reunião e outras multiuso.

O horário de funcionamento permanece de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 19h. A UBS segue como referência para os bairros: Centro, Jardim Nova Esperança, Santa Cruz I e II, Vila Santa Luzia, Jardim Santos Dumont, Jardim Matarazzo, Jardim Esplanada do Sol e adjacências.

Atualmente, o quadro de profissionais é formado por 7 médicos – 3 clínicos gerais, 2 pediatras e 2 ginecologistas –, 2 dentistas, 3 nutricionistas, 2 enfermeiros e 8 auxiliares de enfermagem, além do time administrativo.

Centro de Especialidades Odontológicas

Nesta data, a Prefeitura de São José dos Campos também entregou o CEO – Centro de Especialidades Odontológicas, que opera no andar de cima do mesmo prédio. O local representa um avanço expressivo na oferta de cuidados dentários para a população.

São sete consultórios modernos e equipados para diversos procedimentos, incluindo próteses, odontopediatria, endodontia, periodontia, cirurgia oral, diagnóstico bucal e disfunção temporomandibular (DTM).

A novidade foi aprovada por Márcio Alves, de 52 anos, que elogiou a agilidade do centro especializado. “Fui bem recebido, o dentista avaliou meu caso e já marcou a cirurgia para semana que vem. Eu estava precisando desse agendamento rápido e deu tudo certo”, destacou.



Márcio sendo examinado pela equipe odontológica | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

O CEO conta com 14 dentistas, equipe técnica de apoio e recepcionistas. Os pacientes são encaminhados das UBSs de referência e as instalações foram projetadas para garantir conforto, qualidade e segurança nos tratamentos.

A entrega cumpre uma das metas do Plano de Gestão 2025-2028 e acompanha o início recente do serviço odontológico de urgência 24 horas no Hospital de Clínicas Sul, reforçando o compromisso da Prefeitura em promover uma saúde pública de excelência, alinhada às necessidades dos joseenses, com acolhimento integral e humanizado.

Homenagem

O Centro de Especialidades Odontológicas recebeu o nome de Dr. Norberto Marchini, em homenagem ao profissional que deixou um importante legado na odontologia do município.

Familiares estiveram presentes para conhecer o CEO e se emocionaram com o resultado. Aos 76 anos, Maria Amélia Marchini, viúva do cirurgião-dentista, falou com gratidão sobre o reconhecimento.

“Ele dedicou a vida pelo sorriso das pessoas. Isso é lindo. Aqui, se torna um símbolo de sua carreira e trajetória, para inspirar novas gerações a trilharem o mesmo caminho”, disse Maria Amélia.

Quem também herdou o nome do Dr. Norberto é seu neto, de 2 anos, filho da Larissa, que lembra orgulhosamente do pai. “Ele sempre trabalhou com amor e carinho, adorava esse contato com o público. É um momento inesquecível para nossa família, ele merece e tenho certeza que está feliz, olhando pra gente lá de cima”, contou.



Família do Dr. Norberto reunida em frente à fachada | Foto: Claudio Vieira/PMSJC



