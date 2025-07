Servidor da Fesporte é condecorado como Comendador do Esporte de Santa Catarina

Roberto Carlos Marangoni (segundo da direita para a esquerda) recebe o título de Comendador do Esporte. Crédito: Guilherme Brazzalle/Ascom/Fesporte

Na noite do dia 10 de julho, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SC) e o Conselho Estadual de Esporte (CED) realizaram a entrega da Medalha Marcilio Cesar Ramos Krieger e a entrega da Comenda do Mérito Desportivo, edição de 2024.

A cerimônia foi realizada no município de Gaspar e reuniu diversos nomes históricos que contribuíram imensamente com o esporte de Santa Catarina.

Foram agraciados com a medalha Marcilio César Ramos Krieger o deputado estadual, Fernando Krelling e o advogado Terence Zveiter.

Comenda do Mérito Desportivo

Os agraciados com a Comenda do Mérito Desportivo foram Ivo Olímpio Vicente, Roberto Carlos Marangoni (na imagem segundo da direta para a esquerda), Roberto Francisco Wesolaski, Sérgio Vieira Galdino, Wilmar Vaillati Fernando Ferretti ( In Memorian) Federação Catarinense de Futebol de Salão, e empresa Ventsul do município da Palhoça.

“Acredito que é um reconhecimento muito importante né? Viemos de um tempo onde o esporte erra bastante diferente do que é hoje em nós últimos anos felizmente conseguimos evoluir bastante, acompanhar a questão tecnológica que nos auxiliou muito nos últimos anos. Ressalto ainda as amizades que fizemos ao longo dos anos que foram muitas e fundamentais para que eu chegasse a este monebto único que é ser Comendador do Esporte do Estado”

