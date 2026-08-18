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GCM apreende 187 porções de drogas e conduz suspeito por tráfico no Jardim Alegria – Agência de Notícias

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Durante patrulhamento preventivo pelo Jardim Alegria, a equipe da Base Comunitária do Éden, da Guarda Civil Municipal de Sorocaba (GCM), deteve um indivíduo, de 36 anos, por tráfico de drogas, na manhã de sábado (9). Com ele, foram apreendidas 187 porções de entorpecentes.

Inicialmente, a equipe da GCM avistou o homem com duas sacolas na Rua Estrada do Lauriano, por volta das 10h20. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito dispensou o material em área de mato, o que motivou a abordagem.

Durante a averiguação, o acusado alegou ter encontrado as sacolas nas imediações. Os guardas recuperaram as sacolas e encontraram R$199,70 em dinheiro, um celular e, nos pacotes, havia 102 porções de cocaína, 42 de maconha, 26 de skank e 17 de ice.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a autoridade presente ratificou a prisão em flagrante do acuso por tráfico de entorpecentes, permanecendo à disposição da Justiça.

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