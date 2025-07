Jorginho Mello participa da inauguração do Centro de Alta Complexidade Renal na Grande Florianópolis

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

A capital catarinense passa a contar com um Centro de Alta Complexidade Renal, da Associação Renal Vida, inaugurado nesta segunda-feira, 14, com a presença do governador Jorginho Mello. O Governo de Santa Catarina investiu R$ 7 milhões na obra. A nova unidade está localizada no Floripa Shopping e tem capacidade para receber mensalmente até 486 pacientes em hemodiálise pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é atender todos os pacientes que aguardam pelo serviço na região.

“É uma das inaugurações mais importantes dos últimos anos. Pacientes daqui, de Florianópolis, de Palhoça, de São José, precisam ir a Itajaí muitas vezes para fazer diálise. Nunca teve um investimento nesse sentido e da grandeza que esse investimento tem por ir ao encontro das pessoas, para que eles possam fazer aqui a diálise. Isso é verdadeiramente ajudar a aliviar a dor das pessoas, porque eles não precisam se deslocar pra outra região. Estou muito feliz, a Renal Vida tem cumprido com o seu papel, porque eles colocam a mão na massa e realizam e é um prazer o Estado ser parceiro”, destaca o governador Jorginho Mello.

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

O complexo, com mais de 3,5 mil metros quadrados de área construída, conta com equipamentos modernos e estrutura para receber em média 300 pessoas em diálise peritoneal. O espaço possui 15 consultórios, sala cirúrgica para procedimentos vasculares (como a criação de acessos venosos), três leitos de recuperação pós-anestésica (RPA), acompanhamento pré e pós-transplantes, e uma equipe médica interdisciplinar. Além disso, abrigará o programa Saúde nas Escolas, voltado à prevenção de doenças renais.

“Dessa maneira, a gente repatria pacientes da Grande Florianópolis para fazer o tratamento aqui. Além disso, a gente acelera o primeiro atendimento, porque nós tínhamos demanda reprimida pelo tratamento dialítico. Tiramos do hospital muitos pacientes que, por vezes, tinham que se internar para fazer o tratamento dialítico. Então, nós conseguiremos fazer o repatriamento, avaliar com mais celeridade e dar muito mais conforto”, salienta o secretário da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

Com a abertura da unidade, a demanda por serviços de hemodiálise na Grande Florianópolis será atendida com mais eficiência. A expectativa é iniciar o agendamento dos pacientes que aguardam na fila por assistência ambulatorial, com o objetivo de zerar a lista de espera. Na sequência, será feito o repatriamento das pessoas atualmente em tratamento fora da região, como em Itajaí e Balneário Camboriú.

O centro também auxiliará a desafogar a rede hospitalar, especialmente o Hospital Celso Ramos, que vinha recebendo usuários por falta de vagas em clínicas especializadas.

“O governador Jorginho Mello é um grande apoiador e incentivador da causa renal, da Renal vida, sempre esteve ao nosso lado e investiu um valor substancial de R$ 7 milhões nessa unidade. Foi o que deu o passo inicial, que nos permitiu começar a construção. E não só isso, porque o Governo é parceiro na linha de cuidado, viabilizando o tratamento. E isso serve de exemplo não só aqui, mas serve de exemplo para o Brasil inteiro. Eu tenho muito a agradecer ao governo do Estado e à Secretaria Estadual de Saúde”, revela o presidente da Renal Vida, Luis Cláudio Francalacci.

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

O Centro de Alta Complexidade Renal é um marco para a saúde de Florianópolis, oferecendo um ambiente moderno, acessível e acolhedor. A escolha da localização dentro de um shopping busca promover integração social, visibilidade para a causa e um ambiente que deixe a população mais próxima da normalidade, com conforto, dignidade e menor estigma.

