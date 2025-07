Prefeitura distribui nebulizadores gratuitos entre os dias 21 e 25 de julho – Agência de Notícias

Posted on

Inscrição de candidaturas segue até quinta-feira (8); reunião com CELs será no dia 13 Termina nesta quarta-feira, 7 de maio, o prazo para que os campi do IFSP formalizem a constituição de suas Comissões Eleitorais Locais (CELs). A orientação é da Comissão Eleitoral Central Inicial, responsável por conduzir a organização do processo eleitoral do Conselho […]