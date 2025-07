Prefeitura de Boa Vista avança em obras contra alagamentos e instala novo sistema de drenagem no bairro Liberdade

Foto: Divulgação PMBV



A Prefeitura de Boa Vista segue avançando nas ações de combate aos alagamentos, com a implantação de 220 metros de sistema de drenagem entre as ruas Guilherme Brito e Mestre Albano, no bairro Liberdade.

Este é o 36º ponto crítico contemplado com obras de infraestrutura. Elas visam melhorar o escoamento das águas pluviais e garantir mais qualidade de vida à população.

Execução das obras em Boa Vista

Como resultado, as obras tem execução pela pela Secretaria Municipal de Conservação Pública (SMCP), que vem atuando mesmo durante o período chuvoso. Desde 2021, a gestão municipal implantou 47 quilômetros de drenagem, priorizando principalmente as áreas mais afetadas pelas chuvas, que causam sérios prejuízos à população.

“Mesmo com as chuvas, temos mantido o ritmo das obras para atender as demandas da população. Cada ponto solucionado representa mais tranquilidade para os moradores, que não precisarão mais conviver com os transtornos causados pelos alagamentos”, afirmou o secretário municipal de Conservação Pública, Daniel Lima.

Do mesmo modo, o aposentado José Soares de Azevedo, de 73 anos, mora há quase 40 anos na rua Guilherme Brito. Ele afirma então que, ao longo dos anos, vivenciou de perto os transtornos causados pelas chuvas a cada inverno. Agora, ele comemora os investimentos da prefeitura com a instalação do sistema de drenagem.

“Tenho certeza de que essa obra de drenagem que a Prefeitura de Boa Vista está fazendo na minha rua vai resolver, de vez, o nosso problema. A gestão tem feito um trabalho sério, solucionando diversos pontos alagamentos. E nós, moradores, só temos a agradecer por essas benfeitorias”, declarou o aposentado.

Prefeitura já atendeu 21 bairros com obras de drenagem

Até o momento, a Prefeitura de Boa Vista já instalou sistemas de drenagem em 21 bairros que apresentavam pontos críticos de alagamento. São eles: 13 de Setembro, 31 de Março, Asa Branca, Caçari, Caranã, Centro, Cidade Satélite, Dr. Sílvio Leite, Jardim Primavera, Jóquei Clube, Liberdade, Mecejana, Operário, Paraviana, Professora Araceli Souto Maior, Santa Tereza, São Francisco, São Vicente, Senador Hélio Campos, Tancredo Neves e União.

Fonte: Da Redação