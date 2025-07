PEVs registram aumento de 10% no volume de materiais recebidos

Rosi Masiero





Manutenção da Cidade

Colaborou o estagiário Miguel Santos

A conscientização da população sobre a importância do descarte correto de materiais recicláveis resultou em um aumento de 10,64% no volume de resíduos recebidos nos 15 PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) de São José dos Campos, neste primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Os PEVs estão distribuídos por todas as regiões da cidade, confira os endereços e horários de funcionamento no site da Prefeitura.

Entre os materiais que apresentaram aumento no descarte estão poda de madeira, recicláveis, vidro, sofás, colchões, óleo de cozinha, entre outros. Os maiores destaques foram:

– Gesso, com aumento de 64,29%

– RCD Limpo (Resíduo da Construção Civil), com aumento de 22,64%

– Pneus, com crescimento de 34,07%

– Eletrônicos, com crescimento de 24,18%

Combate ao descarte irregular

A Prefeitura tem intensificado as ações de combate ao descarte irregular. Em parceria com a Urbam, foi iniciado um projeto-piloto de instalação de câmeras de monitoramento e placas de sinalização em pontos críticos da cidade, onde há maior incidência de descarte inadequado de resíduos sólidos.

As câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e a colaboração da população têm contribuído para a identificação e autuação de infratores. O tipo e a quantidade de materiais descartados em locais proibidos podem gerar multa de até R$ 35 mil.

Os PEVs recebem:

Resíduos de lã de vidro e fibras

Mantas de asfalto

Discos de vinil (LP), fitas cassete, fitas de vídeo, disquetes, CDs e DVDs

Cortinas e tapetes

Entulho de pequenas reformas residenciais até 1m³, como madeiras, tijolos, blocos, telhas, fiações, gesso, entre outros

Móveis e equipamentos domésticos, como sofás, cadeiras, geladeiras, fogões, máquinas de lavar, colchões e armários (preferencialmente desmontados)

Resíduos eletroeletrônicos, como computadores, celulares, televisores, monitores, câmeras fotográficas, impressoras, geladeiras, pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes inteiras (até 4 unidades)

Resíduos de podas e jardinagem até 1m³

Pneus de automóveis e motos (até 4 unidades)

Óleo vegetal (de cozinha)

Resíduos recicláveis: papéis, papelões, plásticos, metais e vidros

PEVs

Os PEVs são gerenciados pela Prefeitura e oferecem uma alternativa gratuita e regular para o descarte adequado de resíduos. É importante que os cidadãos respeitem os horários de funcionamento e realizem a separação correta dos materiais, conforme as orientações das equipes responsáveis.



MAIS NOTÍCIAS



Manutenção da Cidade