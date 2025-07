Fórum Rota Sustentável realiza vistoria na MS-345 para prevenir acidentes com fauna silvestre em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

O Fórum Rota Sustentável de Prevenção a Colisões com a Fauna Silvestre nas Rodovias de MS, uma iniciativa do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), com apoio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), Instituto de Meio Ambiente (Imasul), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), entidades não governamentais, realizou vistoria conjunta na MS-345 em Bonito.

O Fórum tem como finalidade discutir os desafios impostos pelo aumento do fluxo nas rodovias e o impacto sobre a fauna silvestre do Estado. A vistoria foi coordenada pela Procuradora do Estado, Suleimar Sousa Schröder Rosa, da Coordenadoria Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado.

Esta atividade é de extrema importância para evitar o atropelamento de animais silvestres na rodovia que também é conhecida como Estrada do 21, rota mais curta para quem se desloca de Campo Grande a Bonito.

O Promotor de Justiça do Núcleo Ambiental, Luciano Furtado Loubet, ressalta que conservar a fauna silvestre no entorno das rodovias é um desafio ambiental que exige esforços contínuos.

O Fórum Rota Sustentável de Prevenção a Colisões com a Fauna Silvestre nas Rodovias de MS ressalta a importância da parceria e colaboração entre o poder público e o terceiro setor, essenciais para a implementação de soluções eficazes e sustentáveis, bem como reforça o compromisso do MPMS como catalisador de mudanças estruturais na sociedade.

Texto: Danielle Valentim

Foto: Decom/MPMS