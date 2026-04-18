Vigilante é preso por estupro de vulnerável contra a própria sobrinha de 14 anos



Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente- Foto: PCRR



A Polícia Civil de Roraima (PCRR) prendeu um vigilante, 32 anos, por estupro de vulnerável contra a própria sobrinha de 14 anos. A prisão ocorreu nesta segunda-feira, 13, no bairro Asa Branca, zona Oeste de Boa Vista.

De acordo com a delegada, Kamilla Basto, a adolescente estava no município de Iracema do domingo, 12, quando precisou voltar para Boa Vista, pois no dia seguinte faria estágio como menor aprendiz.

“Ela foi direto para a casa da avó quando foi recebia pelo tio. Estava apenas os dois na residência. Ela conta que fez sua higiene e que dormiu na mesma cama que o tio. Na madrugada, por volta da 4h da madrugada, acordou sentido ser apalpada por ele, que estava por cima dela e tentava fazer a penetração”, detalhou a delegada.

Conforme o depoimento da vítima, mesmo em choque e nervosa, ela conseguiu se defender empurrando o acusado. Dessa forma, se livrando de suas investidas.

“Mesmo após o ocorrido, a adolescente não pediu ajuda e seguiu para o seu estágio. Então, à tarde, ao chegar em casa, a adolescente teve uma crise de ansiedade e resolveu pedir ajuda”, disse delegada Kamila.

A adolescente foi até a casa de uma amiga da família, de onde fez contato com a mãe e revelou o que tinha lhe acontecido. Desse modo, a mãe da vítima procurou a Polícia e registrou o Boletim de Ocorrência contra o acusado.

Investigações

Com as diligências, os agentes localizaram e prenderam o suspeito. Durante o interrogatório, o homem negou ter praticado qualquer tipo de violência contra a sobrinha e afirmou que estava apenas os dois no apartamento que alugou para que ela e a mãe pudesse morar.

Além disso, ele também afirmou que estaria trabalhando no momento da ação e indicou uma testemunha que seria seu álibi. No entanto, a suposta testemunha negou, contradizendo.

Desse modo, lavraram um Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do acusado pelo crime de estupro de vulnerável, tendo em vista que a vítima se encontrava em estado de sono. Assim, circunstância que reduziu sua capacidade de oferecer resistência, caracterizando a condição de vulnerabilidade.

O homem passou pela Audiência de Custódia nesta terça-feira, 14. Posteriormente, a Justiça determinou a prisão preventiva.

Fonte: Da Redação

