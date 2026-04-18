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Prefeitura de Sorocaba realiza ação social e disponibiliza ingressos gratuitos para parque de diversões – Agência de Notícias

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14 de abril de 2026

15:37

Por: Secom

 Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Governo (Segov), Secretaria da Cidadania (Secid) e Fundo Social de Solidariedade (FSS), em parceria com o Luna Park, distribuiu, nesta segunda-feira (13), os primeiros ingressos para a população participar do parque de diversões Luna Park. Até o dia 8 de maio, serão 50 ingressos gratuitos por dia, oferecidos pela empresa e sem custo ao Município.

A iniciativa tem como objetivo propiciar às crianças e adolescentes uma tarde de descontração e alegria junto de seus familiares e amigos. Cada responsável maior de 18 anos pode levar, no máximo, cinco crianças, entre dois e 17 anos. Crianças com menos de dois anos não precisam de cadastro.

Para o prefeito Rodrigo Manga, essa é mais uma forma de proporcionar lazer e bem-estar à população sorocabana. “Pensamos tudo com muito carinho, de maneira a trazer diversão aos moradores de Sorocaba. Graças à parceria com o Luna Park, distribuiremos, de segunda a sexta-feira, 50 ingressos totalmente gratuitos para quem realizar a inscrição. Participe desse projeto e traga sua família para se divertir!”, destacou na ocasião.

O local conta com mais de 20 atrações para todas as idades. Para participar da ação social é necessário se inscrever pelo link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/parque/. As vagas são abertas semanalmente. Foi assim que a estudante Ester Mendes Soares, de 18 anos, conseguir seus convites. “Muito legal essa ação. Não é todo lugar que tem um parque para a população aproveitar, principalmente por ser algo gratuito”, disse.

O Fundo Social de Solidariedade é o responsável na Administração Municipal pela captação de recursos, serviços de empresas e de doações para a realização de ações voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade social de Sorocaba, como esta citada. Por sua vez, Luna Park está localizado na Avenida Juvenal de Campos, 550, na Vila Assis.

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