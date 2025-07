Festa do Aipim atrai mais de 30 mil visitantes a Tinguá em três dias de celebração

A 16ª edição da tradicional Festa do Aipim reuniu mais de 30 mil pessoas em Tinguá entre a última sexta-feira (11) e domingo (13). Durante os três dias de evento, moradores da região e turistas de várias partes do estado aproveitaram o melhor da gastronomia, cultura, arte e artesanato local. Comidas típicas como aipim frito com carne de sol, bolos, doces e caldos fizeram sucesso entre o público, embalado por muita música e animação. Diante do êxito do evento, a Prefeitura de Nova Iguaçu, responsável pela organização, já estuda a ampliação da festa para o próximo ano, com a inclusão de um dia extra, além de um concurso culinário e ações de capacitação para profissionais da gastronomia local.

“A festa foi um sucesso. Moradores de Nova Iguaçu e de muita gente de fora veio prestigiar a comunidade e os talentos culinários de Tinguá. Para o próximo ano, queremos ampliar o cardápio com novos pratos salgados e doces à base de aipim, valorizando ainda mais os comerciantes da região. Os comerciantes venderam toda a comida que produziram”, comemorou Mario Lopes, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.

Criada em 2003, a Festa do Aipim foi reconhecida, em abril deste ano, como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. A edição de 2025 foi organizada pelas secretarias municipais de Governo (SEMUG), Cultura (SEMCULT), Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR), pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG), além da participação das secretarias de Ordem Pública, Serviços Delegados e Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana.

O evento contou com 20 barracas gastronômicas que tinham o aipim como ingrediente principal. A professora e comerciante Sumika Azuma, de 45 anos, conquistou o público com seu tradicional Tacacá do Norte, uma sopa típica feita com tucupi, goma de tapioca, camarão seco e jambu, planta que provoca leve dormência na boca.

“O Tacacá foi o queridinho do público, mas também vendi muito bolo de aipim, pudim e até pé de moleque do Norte. Essa festa é tradição e uma ótima oportunidade para gerar renda”, contou Sumika.

Moradores do Bairro da Luz, os empresários Matheus Mesquita, de 28 anos, e Daiana Pereira, de 25, também marcaram presença e elogiaram a variedade de pratos e as atrações musicais.

“É um evento seguro, familiar e com música boa. Mas o destaque, claro, é a comida. O aipim de Tinguá é diferenciado, macio e saboroso. A festa valoriza a produção local e atrai turistas para a região”, afirmou Matheus.

Além da programação gastronômica e musical, o público pôde visitar as barracas de artesanato, com peças criadas por artesãos cadastrados no Programa de Artesanato da FENIG, além da Feira da Roça, com produtos frescos dos agricultores locais. Outro destaque foi o Encontro de Carros Antigos, com a exposição de 30 veículos, promovido pelo Free Ride Clube de Nova Iguaçu.