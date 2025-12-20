NOTÍCIAS

Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta terça-feira, 16 de dezembro

Nesta terça-feira, as instabilidades persistem atuando na Região Sudeste, mantendo condições favoráveis para temporais em Minas Gerais. A instabilidade atmosférica tende a se intensificar com a chegada de uma frente no decorrer do dia. Há previsão de chuvas intensas, com grandes acumulados de chuva na Zona da Mata, principalmente na divisa com o Rio de Janeiro. O tempo chuvoso deve permanecer chuvoso em todo o estado, pelo menos até a quarta-feira.

Clique aqui para conferir a previsão completa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

