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Primeira semana do castramóvel tem 100 atendimentos em Nova Iguaçu

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Por MRNews

Primeira semana do castramóvel tem 100 atendimentos em Nova Iguaçu




A Prefeitura de Nova Iguaçu concluiu, nesta sexta-feira (12), a primeira semana de atendimento no castramóvel. Em três dias, foram castrados 60 cães e 40 gatos. Para a próxima semana, outros 110 animais devem ser submetidos ao procedimento. O serviço é uma ação conjunta entre as secretarias municipais de Defesa e Proteção dos Animais (SEMDEPA) e de Saúde (SEMUS).

Neste primeiro momento, o castramóvel está baseado no Shopping Nova Iguaçu, na Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, bairro da Luz, onde ficará até o fim de janeiro. Ao longo do próximo ano, a unidade será deslocada para diferentes pontos da cidade.

“Nós tivemos uma grande procura nesta primeira semana de agendamentos, acima da nossa capacidade de atendimento. Mas é importante frisar que este é um serviço que veio para ficar e fará parte do calendário anual da secretaria”, afirmou Marcelo Reis, secretário da SEMDEPA. “Nós vamos chegar aos bairros pelas escolas municipais. Com o apoio da Secretaria de Educação, faremos um trabalho educativo junto às crianças para que elas sejam as locutoras dentro de suas casas sobre a importância da castração, que é um grande ato de amor”, acrescentou.

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Quem conseguiu agendamento para o primeiro dia de atendimento foi a Maria Auxiliadora Sampaio, de 54 anos. Moradora do bairro Jardim da Viga, ela levou sua gata, Melany, para castrar na última quarta-feira (10).

“O gasto para castrar um animal de estimação em uma clínica particular é muito elevado, principalmente para quem tem muitos pets. Este serviço gratuito oferecido pela prefeitura é fundamental, pois possibilita aos tutores e protetores castrar seus animais sem custos e também ajuda a controlar a população de animais de rua”, conta a tutora de Melany, professora da rede pública.

A SEMDEPA irá reabrir a agenda para novas castrações em janeiro.

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